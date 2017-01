Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työttömien määrä laski Kouvolassa viisi prosenttia vuoden takaisesta — nuorten määrä väheni merkittävästi Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kouvolassa joulukuussa 5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli kaikkiaan 6 284, mikä on 341 vähemmän kuin joulukuussa 2015. Työttömien työnhakijoiden osuus on 16 prosenttia Kouvolan työvoimasta. Iitissä työttömiä oli 385, mikä on 97 henkilöä ja 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Iitin työttömyysprosentti on 12,2. Koko Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 23 845 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, eniten Kouvolan seutukunnassa, johon kuuluvat Kouvola ja Iitti. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni Kouvolan seutukunnassa eniten, 14,2 prosenttia. Heitä oli Kouvolassa 962 ja Iitissä 38. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 29 henkilöllä eli yhdellä prosentilla. Pitkäaikaistyöttömiä oli Kouvolassa 1 940 ja Iitissä 121. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa tarjolla olleiden työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Kouvolan seudulla kasvua oli 74 työpaikkaa eli 22 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä oli kasvanut eniten palvelu­ ja myyntityöntekijöiden, rakennus­, korjaus­ ja valmistustyötekijöiden sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmissä. Lue koko uutinen:

