Kouvolan Sanomat: Carea hakee 70 miljoonan euron säästöjä Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen arvioi, että kuntien ja Carean nykyisiin yhteenlaskettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin on löydettävä yli kymmenen prosentin säästöt. Euroissa säästötarve ilmaistaan noin 70 miljoonana. Niiranen on kuitenkin toiveikas, että säästötavoite on kurottavissa kiinni. — Carea on jo tehnyt urakasta valmiiksi kymmenen miljoonaa euroa. Talouden ylijäämä on nyt sitä luokkaa, hän sanoo. — Kymenlaakson terveydenhuolto on ollut hyvin laitos- ja vuodehoitopainotteinen. Vuodepaikkoja on menestyksellä vähennetty, mutta sitä on mahdollista jatkaa. Siirrymme korjaavista palveluista enemmän ennaltaehkäiseviin. Laitospainotteisuus on vaivannut vanhus- ja vammaishuoltoa. Niissä painospisteen siirtäminen koteihin vietäviin palveluihin keventää kustannuksia. Myös Kymenlaakson suuret investoinnit Kymenlaakson keskussairaalaan ja Ratamoon palvelevat säästötavoitetta, kun uudet tilat mahdollistavat tehokkaamman toiminnan. — Sosiaali- ja terveyspalvelut on työvaltainen toimiala. Kustannuksista vain kymmenen prosenttia syntyy kiinteistöistä, loput toiminnasta, Niiranen kuvaa. Lue koko uutinen:

