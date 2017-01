Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hätäveri voi pelastaa jokaisen — verenluovutus Kouvolassa huomenna Veripalvelu etsii lisää O negatiivinen -veriryhmän säännöllisiä luovuttajia reserviinsä. O negatiivinen on hätäverta, joka sopii kaikille. Hätävereen turvaudutaan ensimmäisenä, kun potilas vuotaa hengenvaarallisesti. Kun potilaan veriryhmää ei ehditä välttämättä määrittää, O negatiivinen veri voi pelastaa hänen henkensä. Hätäverta on vain viidellä prosentilla suomalaisista. Tällä hetkellä vain seitsemän prosenttia kaikista verenluovuttajista on O negatiivisia. Vaikka muiden veriryhmien veren käyttö on laskussa, O negatiivisen tarve ei ole vähentynyt samassa suhteessa. Jopa yksittäinen potilas voi lisätä O negatiivisen veriryhmän tarvetta rajusti. Kiireellisissä leikkauksissa ja suurissa äkillisissä verenvuodoissa potilas voi tarvita jopa kymmeniä pusseja verta kerralla. Lue koko uutinen:

