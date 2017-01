Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iltapäivällä Kouvolassa kuullaan, millä mallilla Kymenlaakson erikoissairaanhoidon työnjaon valmistelu on Kymenlaakson sote-projektin työryhmä kokoontuu tänään päivällä Kouvolassa miettimässä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomia muutoksia Kymenlaaksoon. Työryhmä koostuu Kymenlaakson kuntien ja Carean johtavista viranhaltijoista ja henkilöstön edustajista. Sote-projektin johtaja Jorma Haapanen tiedottaa iltapäivällä kello 15.30 alkaen siitä, missä vaiheessa maakunnan erikoissairaanhoidon työnjaon valmistelu on. Kouvolan kaupunki ilmoitti eilen hakevansa yksin eikä yhdessä Carean kanssa sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa akuuttipäivystyksen saamiseksi Pohjois-Kymen sairaalaan. Kouvolan tavoitteena on, että akuuttipäivystys aloittaisi vuoden 2018 alussa. Ennen kuin sairaalaan saadaan riittävä määrä akuuttilääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä, erikoissairaanhoidon toiminta pitää turvata siirtymäajan järjestelyin. Kouvolan Sanomat on paikalla iltapäivän tiedotustilaisuudessa. Juttua päivitetty kello 13.30: Lisätty tieto, että myös Carean johto on mukana työryhmässä. Lue koko uutinen:

