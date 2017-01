Uutinen

Kouvolan Sanomat: Käräjäoikeuksien keskittäminen tuomassa työpaikkoja Kouvolaan — valtioneuvosto käsittelee esitystä torstaina Tulevina kuukausina selviää, toimiiko Kouvolassa Kymenlaakson käräjäoikeuden ainoa kanslia vuodesta 2019 alkaen.Oikeusministeriön hallitusneuvoksen Heikki Liljeroosin mukaan valtioneuvosto käsittelee käräjäoikeusverkon uudistusta torstaina. Jos hallituksen esitys hyväksytään, asia etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Eduskunta käsittelee esityksiä yleensä kahdesta neljään kuukautta.Suunnitellut muutokset voisivat tuoda Kouvolaan toistakymmentä uutta työpaikkaa.Esitysluonnoksen mukaan käräjäoikeuksia on jatkossa 20, kun nyt niitä on 27. Käräjäoikeuksista suljetaan Hyvinkää, Järvenpää, Kemi, Kokkola, Porvoo, Raasepori ja Ylivieska.Samalla erilliskanslioiden ja istuntopaikkojen määrää vähennetään. Kotkan kanslia on yksi suljettavaksi suunnitelluista.Myös tiettyjä erityistehtäviä aiotaan jakaa entistä harvemmille käräjäoikeuksille. Hallituksen esitysluonnoksessa Kymenlaakson käräjäoikeudesta kaavaillaan yhtä kahdeksasta tuomioistuimesta, joissa käsitellään sotilasoikeudenkäyntiasioita. Nykyään sotilasrikosten käsittelypaikkoja on 15.Kouvolasta on kaavailtu myös yhtä seitsemästä paikkakunnasta, jolle voitaisiin keskittää riidattomien velkomisasioiden käsittely. Asiasta on tulossa oma hallituksen esityksensä myöhemmin tänä vuonna.Työvoimaa tarvitaan etenkin Kotkan toimintojen siirron ja riidattomien velkomusasioiden keskittämisen takia. Riidattomien velkomusasioiden käsittely on laajempia juttuja nopeampaa, mutta asioiden määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2015 riidattomia velkomusasioita tuli vireille Suomen käräjäoikeuksissa 350 000.Sen sijaan sotilasoikeusasioiden keskittäminen ei lisää työmäärää jäljelle jäävissä tuomioistuimissa merkittävästi. Tapauksia käsitellään vuosittain koko maassa reilut 200. Kymenlaakson käräjäoikeudessa juttuja tuli vireille viime vuonna 122.Kotkan kanslian lakkauttamista voi hidastaa se, että oikeusministeriö on vuokrannut Kotkan oikeustalon Senaatti-kiinteistöiltä vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/K%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeuksien%20keskitt%C3%A4minen%20tuomassa%20ty%C3%B6paikkoja%20Kouvolaan%20%E2%80%94%20valtioneuvosto%20k%C3%A4sittelee%20esityst%C3%A4%20torstaina/2017221824528/4