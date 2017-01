Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan musiikkiluokille menossa? — Haku loppuu 27. tammikuuta Jos kouvolalaisessa perheessänne on peruskoulun kakkosluokkalainen, jota saattaisi kiinnostaa koulunkäynti musiikkiluokilla, nyt on toiminnan aika. Haku musiikkiluokille päättyy kuluvan viikon perjantaina, 27. tammikuuta. Kouvolassa on musiikkiluokkatoimintaa kahdessa alakoulussa, Kaunisnurmen koulussa ja Keskustan koulussa. Kummassakin on ensi syksynä tarjolla enintään 26 oppilaspaikkaa. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Wilmassa tai paperisena suoraan koululle. Hakijoille järjestetään myöhemmin testejä. Valittavilta ei vaadita ihmeitä. Kaunisnurmen koulussa 6. musiikkiluokkaa opettava Mirka Suurnäkki sanoo, että orastava musikaalisuus ja halu opiskella nimenomaan musiikkiluokilla riittävät. Kun putki on kerran avattu, se jatkuu läpi peruskouluvuosien. Alakoulussa musiikkiluokalle valituille taataan oppilaspaikka yläkoulun musiikkiluokilla. Millaista opiskelu musiikkiluokilla sitten on? Siitä saa käsityksen esimerkiksi menemällä torstai-iltana Kaunisnurmen koululla järjestettävään kaikille avoimeen tilaisuuteen. Illan ohjelmassa on oppilaiden esittämien talvilaulujen lisäksi tietoiskuja musiikkiluokkatoiminnasta. Samana iltana koululla on myös vanhempainyhdistyksen järjestämä talvirieha, joka pitää sisällään muun muassa lumileikkejä ja jäädiscon. Talvilauluja lapsille -konsertti 26.1. kello 18. Koulun pihalla Talvirieha kello 17.30—19.30. Lumileikkejä ja jäädisco. Vapaa pääsy. Kaunisnurmen koulu, Pajaraitti 10, Kouvola. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/Kouvolan%20musiikkiluokille%20menossa%20%E2%80%94%20Haku%20loppuu%2027.%20tammikuuta/2017221820194/4