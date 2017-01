Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan uudelle liikuntasivustolle voi kuka tahansa ilmoittaa tapahtumia Verkossa on avattu palvelu, joka kokoaa kaikki Kouvolan aktiiviset liikuntaa toteuttavat toimijat yhteen. Liikkuvakouvola.fi-sivuston tapahtumakalenteriin voi ilmoittaa omia tapahtumia ja sivustolla voi innostaa muita jakamalla omia liikuntaideoita. Kuntalaiset voivat etsiä sivuilta liikuntaharrastuksia ja -tapahtumia. Vuoden aikana sivustolla tiedotetaan muun muassa paikallisten liikuntatoimijoiden järjestämistä avoimista ja maksuttomista tutustumisista eri lajeihin. Sivustolle pääsee kirjautumaan kuka ja mikä tahansa liikkumaan aktivoiva taho. Toistaiseksi mukaan ovat lähteneet esimerkiksi Likolammen talviuimarit, Kouvolan Suunnistajat ja Kouvolan Han Moo Do. Sivusto liittyy valtakunnalliseen Liikkumisen unelmavuosi 2017 -kampanjaan, joka puolestaan on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Lue koko uutinen:

