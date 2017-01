Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa iso hyvinvointitapahtuma maaliskuussa Kuusankoskitalolla järjestetään maaliskuun 11. päivänä Täydellinen Elämä, jota järjestäjät luonnehtivat Kaakkois-Suomen suurimmaksi hyvinvointitapahtumaksi. Tapahtumassa esiintyvät ja luennoivat urheilulääkäri Pippa Laukka, muusikko ja joogaohjaaja Jore Marjaranta, ravintoasiantuntija ja tietokirjailija Jaakko Halmetoja, muun muassa kirjailijana ja elokuvaohjaajana tunnettu Kaija Juurikkala, esiintymisvalmentaja Niina Sainius sekä erityisopettaja ja yrittäjä Leila Matjuschi. Juontajana on LCF Life Coach -valmentaja Karita Tykkä. — Koko ajan hektisemmässä elämän rytmissä on kysyntää työkaluille, jotka helpottavat kiirettä ja stressiä. Ihminen on kokonaisuus, joka rakentuu eri osa-alueista ja siksi halusimme koota yhteen eri alojen asiantuntijoita Kouvolaan, sanovat järjestäjät Heidi Hartikainen ja Minna Molari. Tapahtuman kotisivu Lue koko uutinen:

