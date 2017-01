Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson sote-investoinnit 220 miljoonaa, josta Ratamoon 70 miljoonaa Kymenlaakson sote-projektiryhmä esitteli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen suunnitelmia tänään Kouvolassa. Näin info eteni. — Joulukuussa Carean hallituksen kokoukseen tuli sosiaali- ja terveysministeriöstä viesti, maakunnan pitää tehdä uusi investointiesitys Kymenlaakson sairaalainvestoinnista. Se pitää olla Kymenlaakson yhteinen esitys ja siinä pitää olla sovittuna työnjako Ratamon ja Kymenlaakson keskussairaalan välillä, Haapanen sanoo. Haapasen mukaan suunnitelmia on työstetty tammikuun aikana. — Olemme löytäneet yhteisymmärryksen työnjaosta ja investointien suuruudesta etelässä ja pohjoisessa. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen ottaa puheenvuoron. Hän kertoo, että Kymenlaaksoon tulee keskitettyjä palveluja ja lähipalveluja sekä kotiin vietäviä palveluja. — Koko maakunnan alueen asukkaille tulee yhdenvertaisia palveluja, kriteerit palveluihin ovat samat. Vahvistamme peruspalveluja ja erikoispalvelut tulevat keskittymään. Tulevaisuudessa vuodeosastopaikkoja vähennetään rajusti, Niiranen toteaa. Maakuntaan tulee kaksi laajan palvelun yksikköä: Kouvolassa Ratamo-keskus ja Kotkassa keskussairaala. Näihin tulee terveydenhuollon avohoitoa, sosiaalihuollon avopalvelua, sairaalahoitoa ja suun terveydenhuoltoa. Lisäksi Kouvolaan tulee myös suppeamman palveluvalikoiman toimipisteitä. Päivystys tulee Kouvolaan Ratamoon ja keskussairaalaan. — Leikkaushoito on keskussairaalassa. Yhteispäivystys eli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen päivystys on eskussairaalassa ja Kouvolaan tullaan hakemaan akuuttipäivystyksen lupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. — Sitä toimintaa tuetaan sisätautilääkärien osaamisella. Virka-aikana on muitakin erikoislääkäreitä Kouvolassa. Niirasen mukaan tänään on päästy sopuun siitä, että sisätautilääkäri tulee Kouvolan sairaalaan päivystyksen tueksi rajoitetusti paikalle iltaisin ja viikonloppuisin. — Hän myös rajoitetusti kiertää osastolla Kouvolassa viikonloppuisin, Niiranen sanoo. Psykiatrisen sairaalan toiminta jatkuu Niirasen mukaan Kuusankoskella. — Tänään saatiin työnjakoa hyvässä yhteistyössä eteenpäin ja saatiin investointointien suuruuksia haarukoitua. Koko maakunnan investoinnit ovat yhteensä 220 miljoonaa euroa. 150 miljoonaa euroa tulisi Kotkaan ja 70 miljoonaa Kouvolaan, Niiranen sanoo. — On sovittu, että Kouvolan kaupunginhallitus hakee akuuttipäivystyksen lupaa ministeriöstä, ja Carean hallitus puoltaa sitä. Jos siis olemme yhteisymmärryksessä. Niirasen mukaan Carea järjestää ensi viikolla ylimääräisen hallituksen kokouksen sen jälkeen, kun Kouvolan kaupunginhallitus on maanantaina kokoontunut. Lue koko uutinen:

