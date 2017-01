Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lukijalta: Missä sun lapsi hengaa? Kouvolan nuorisopalvelujen Motiimin työntekijät ovat huolissaan asemalla ja sen läheisyydessä aikaansa viettävien nuorten päihteiden käytöstä. Työntekijät muistuttavat tänään julkaistussa lukijakirjeessä, että kynnys kokeiluun madaltuu, kun päihteitä on helposti saatavilla. Viime joulukuussa erityisnuorisotyöntekijä Harri Liekola kertoi Kouvolan Sanomien artikkelissa, että Kouvolan asemalla oli havaintoja kannabiksen, Subutexin ja rauhoittavien lääkkeiden käytöstä. — Pitää muistaa, että monessa tilanteessa aikuisen lailla käyttäytyvä nuori, on kuitenkin vielä lapsi. Vanhempien tehtävänä on tukea, ohjata ja rajata nuorta, jotta hänen nuoruutensa olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen, nuorisotyöntekijät kirjoittavat ja muistuttavat, että vanhempien on syytä tietää, missä heidän lapsensa viettävät aikaa. Lue lukijakirje kokonaisuudessaan tästä Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/Lukijalta%3A%20Miss%C3%A4%20sun%20lapsi%20hengaa/2017194/4