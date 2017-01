Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lumon aikoo lähes kaksinkertaistaa liikevaihtonsa muutamassa vuodessa Lumonin uusi toimitusjohtaja Jussi Kinnunen sanoo, että perheyhtiössä on ollut kasvupolku lapsuudesta alkaen. — Yritys on rakennettu vakaalle pohjalle. Lumon on tunnettu ja kasvava yritys, jolla ei ole mitään hätää. On siis todella hyvät lähtökohdat. Sipoossa asuva Jussi Kinnunen arvelee, että uusi tehtävä muuttaa jonkin verran päiväohjelmaa. Tähän asti hän on vastannut Lumonin kansainvälisestä liiketoiminnasta. — Nykyisessä tehtävässä matkapäiviä on tullut vuosittain lähemmäs sata. Uudessa tehtävässä tulee varmaankin enemmän työpäiviä täällä Kouvolassa tehdasympäristössä. Lumon-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 120 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tavoite on 140 miljoonaa. Vuoteen 2020 mennessä Lumonin tavoitepapereissa on 200 miljoonan euron rikkominen. Viennin osuus olisi tavoitteiden mukaan tuolloin noin 107 miljoonaa. Yhtiön strategiassa tärkein asia on kannattavan ja terveen kasvun luominen. Lumon aikoo keskittyä entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille. Vahvinta kasvua on tällä hetkellä Ruotsissa ja Espanjassa. Jos kasvutavoitteet toteutuvat, uusia työpaikkoja tulee Lumonin arvion mukaan Kouvolaan muutamia kymmeniä. Tällä hetkellä Lumon työllistää kaikkiaan noin 900 työntekijää, joista 230 on Kouvolassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/Lumon%20aikoo%20l%C3%A4hes%20kaksinkertaistaa%20liikevaihtonsa%20muutamassa%20vuodessa/2017221819076/4