Kouvolan Sanomat: Niko Hovinen KooKoon maalille Kouvolan KooKoo vahvistaa maalivahtiosastoaan kokeneella Niko Hovisella, 28. Hovinen siirtyy Kouvolaan ottelukohtaisella sopimuksella ja liittyy KooKoon mukaan keskiviikkoaamun harjoituksissa. KooKoon kanadalaismaalivahti Leland Irving on loukkaantuneena ja sivussa arviolta 3–4 viikkoa. — Meille tuli Irvingin loukkaantumisen myötä tarve toiselle maalivahdille ja Hovinen tarvitsi itselleen näyttöpaikan. Siirto palvelee loistavasti molempia osapuolia, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi. Hovinen on pelannut alkukaudella KHL-kiekkoa Madvescak Zagrebissa ja Liigaa KalPassa. Kuopiossa Hovinen pelasi kahdeksan ottelua torjuntaprosentilla 91,2. Suomessa Hovinen on edustanut aikaisemmin Liigassa Jokereita, Kärppiä ja Pelicansia. Ruotsissa hän on torjunut Luleå Hockeyn (SHL) ja Malmö Redhawksin (Allsvenskan) sekä Keski-Euroopan jäillä EC Red Bull Salzburgin (EBEL) maalilla. Ison meren takana Hovinen on edustanut Oklahoma City Baronsia (AHL) ja Trenton Titansia (ECHL). KHL:ssä Jokereiden kasvatti on Zagrebin ohella edustanut Metallurg Novokuznetskia ja Admiral Vladivostokia. Kaksimetrinen Hovinen oli myös mukana keväällä 2011 Slovakian MM-kisoissa kultaa voittaneessa Suomen maajoukkueessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/Niko%20Hovinen%20KooKoon%20maalille/2017221821925/4