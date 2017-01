Uutinen

Kouvolan Sanomat: Susien salibandy positiivisten ongelmien edessä — harrastajamäärien kasvaessa pitää olla riittävästi valmentajia ja salivuoroja Juniorien määrä Susien salibandyssa Kouvolassa on kasvanut merkittävästi 5—6 viime vuoden aikana. Alle 80:sta on noustu 350:een. Lajin valtakunnallinen suosio näkyy yhä voimakkaammin junioritasolla, eikä valmiiksi matala aloittamisen kynnys ainakaan jarruta kehitystä. Sudet on markkinoinut salibandya monin eri tavoin. Lajiesittelyt kouluissa, kerhotoiminta, korttelisalibandy, tyttöjen lajipäivät ja kesäiset katusählyturnaukset ovat saaneet hyvän vastaanoton. Toista kauttaan Susien salibandyjaoston puheenjohtajana toimiva Petri Joutjärvi toteaa seuran olevan positiivisten ongelmien edessä. Harrastajamäärien kasvaessa pitää olla riittävästi valmentajia ja salivuoroja. — Seurasta löytyy jo yli 20 liiton lajivalmentajakoulutuksen käynyttä vetäjää. Tähän osa-alueeseen satsaamme jatkossakin, sillä osaavilla vetäjillä pystymme nostamaan toimintamme tasoa ja luomaan jatkuvuutta, Joutjärvi painottaa. Susien salibandyn ainoa päätoiminen on oppisopimuksella junioripäällikkönä työskentelevä Joona Tankka. Susien 15 joukkuetta (13 junnuryhmää ja kaksi miesten joukkuetta) käyttää kaikkiaan kymmentä salia Kouvolassa. Eniten vuoroja on annettu Lyseon liikuntahalliin. Edustusjoukkue pelaa 2. divisioonan kotiottelunsa Mansikka-ahon urheiluhallissa. Salibandyyn ja lentopalloon soveltuvaa Taraflex-mattoa ei Kouvolassa ole. Maton puutteen lisäksi olosuhdekysymykset liittyvät pelikaukalon suureen kokoon suhteessa saleihin. Turva-alueet jäävät pieniksi, kun seinät tulevat vastaan. — Laji on kovavauhtinen, mutta onneksi ei ole käynyt mitään vakavia vaaratilanteita. Me emme ole jääneet voivottelemaan, vaan olemme sopeutuneet tilanteeseen. Olemme iloisia siitä, että lajin parissa on paljon junioreita, Joutjärvi sanoo. Sudet pitää kiinni kunnianhimoisesta visiostaan olla Kaakkois-Suomen paras salibandyseura vuoteen 2020 mennessä. Lappeenranta, Imatra, Kotka, Mikkeli ja Lahden seutu ovat jo pitkään vankistaneet asemaansa. Joutjärvi toivoo Susien juniorijoukkueiden kohoavan lähitulevaisuudessa SM-sarjaan tai vähintään 1. divisioonaan. Oma pelaajatuotanto johtaa puheenjohtajan tulevaisuuden kuvassa myös edustusjoukkueen nousuun 1. divisioonaan 5—10 vuoden sisällä. Susilla pelasi kevääseen 2015 saakka naisjoukkue 1. divisioonassa, mutta se luopui sarjapaikastaan. Miesten edustusjoukkue oli jo hakemassa viime kevään putoamisen jälkeen vauhtia 3. divisioonasta, ennen kuin Kotkan Reipas luopui ja Sudet palautettiin kakkosdivariin. — Oli helppo päätös ottaa sarjapaikka takaisin. Tavoitteena on nyt vakiinnuttaa paikka sarjan puolivälin yläpuolella, Joutjärvi naulaa. 10 joukkueen lohkossa Sudet on seitsemäntenä saldolla viisi voittoa ja kahdeksan tappiota. Yleisön kiinnostus salibandya kohtaan kasvaa Kouvolassa pikkuhiljaa, sillä katsojakeskiarvo on 225. Viime sunnuntaina Sudet oli markkinoinut SB Heinolaa vastaan pelattua ottelua perheille, ja puskaradiokampanja veti Manskarille 354 katsojaa hurraamaan 13—6-kotivoittoa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/Susien%20salibandy%20positiivisten%20ongelmien%20edess%C3%A4%20%E2%80%94%20harrastajam%C3%A4%C3%A4rien%20kasvaessa%20pit%C3%A4%C3%A4%20olla%20riitt%C3%A4v%C3%A4sti%20valmentajia%20ja%20salivuoroja/2017221820016/4