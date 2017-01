Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suur-Kouvolan sitoutumattomille ehdokkaita piraateista ja ipusta Suur-Kouvolan sitoutumattomilla on tällä hetkellä 12 varmaa ehdokasnimeä huhtikuisiin kuntavaaleihin. Sitoutumattomien uusi yhdistys on haalinut riveihinsä muutamia piraattipuolueen ja itsenäisyyspuolueen eli ipun listoilla edellisvaaleissa olleita ehdokkaita. Yhdistyksen kotisivujen mukaan ehdolla ovat Rebecka Vaara, Jouni Suninen, Tomi Simola, Seppo Purontakanen, Markus Koskelainen, Ossi Aisamaa, Kristian Sheikki Laakso, Sirpa Serovuo, Matias Pilli-Sihvola, Timo Simola, Eliisa Timonen ja Petri Hynninen. Heistä Vaara, Suninen ja Timo Simola olivat perussuomalaisten ehdokkaina Kouvolassa vuoden 2012 kuntavaaleissa. Perussuomalaista taustaa on myös Purontakasella, Aisamaalla ja Timosella, joka tosin viime vaaleissa pyrki valtuustoon itsenäisyyspuolueen riveistä. Timosen lisäksi Hynninen oli edellisvaaleissa itsenäisyyspuolueen listalla. Laakso oli puolestaan itsenäisyyspuolueen ehdokas vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Tomi Simola ja Koskelainen olivat viime vaaleissa piraattipuolueen ehdokkaita. Suur-Kouvolan sitoutumattomat on ilmoittanut kokoavansa muutosvoimaa. Yhdistyksen mukaan Kouvolassa näkyy päätöksenteon ongelmia ja virhearviointeja, jotka eivät ole Kouvolan asukkaiden edun mukaisia. Yhdistyksen tiedottaja Jouni Suninen sanoo, että yhdistyksen tavoitteena on saada vähintään parikymmentä ehdokasta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/25/Suur-Kouvolan%20sitoutumattomille%20ehdokkaita%20piraateista%20ja%20ipusta/2017221825284/4