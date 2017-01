Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tätä sote-työryhmän esitys lupaa Kouvolalle: Muun muassa äitiyspoliklinikka palaisi osittain Kouvola on saamassa nykyistä enemmän erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa kaupunkiin. Esimerkiksi äitiyspoliklinikka on vuosien tauon jälkeen palaamassa osittain Kouvolaan. Poliklinikalla tehtäisiin normaaleja tarkastuskäyntejä. Vaativammat hoidot ja synnytykset hoidettaisiin jatkossakin Kotkassa. Äitiyspoliklinikan lisäksi Kouvolaan suunnitellaan ihotautien poliklinikan avaamista. — Poliklinikka on tulossa, mutta mietimme vielä, miten se toteutetaan, Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo. Niirasen mukaan Kouvolaan saattaa tulla myös lasten neurologian poliklinikkatoimintaa sekä silmätautien poliklinikka. Gynekologin vastaanotto turvattaisiin vuoden ympäri, joten kesä- ja joulusulut jäisivät historiaan. Silmätaudit hoidettaisiin jatkossakin Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa, mutta potilaat voisivat käydä Kouvolassa arviointikäynnillä. Myös psykiatrisen sairaalan toiminta jatkuu Niirasen mukaan Kuusankoskella. Kouvolan ja Carean viranhaltijat neuvottelivat keskiviikkona Kouvolassa jälleen maakunnallisen työnjakoesityksen yksityiskohdista. Niirasen mukaan viranhaltijoilla alkaa olla yhteinen näkemys, mutta poliitikkojen pitää vielä päättää asiasta. Kouvolan terveysjohtajan Kari Kristerin mukaan suunnitellun erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan uudistuksen jälkeen tuhannet kouvolalaiset potilaat, jotka nyt käyvät poliklinikalla Kotkassa, kävisivät jatkossa vastaanotolla Kouvolassa. Työryhmän esitys on seuraavaksi käsiteltävänä Kouvolan kaupunginhallituksessa maanantaina ja Carean hallituksessa todennäköisesti ensi viikolla. Lue koko uutinen:

