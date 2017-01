Uutinen

Kouvolan Sanomat: Antaa kuolleiden kertoa — uusi kulttuurikierros esittelee Pohjois-Kymenlaakson vähemmän tunnettuja kolkkia ja ihmiskohtaloita Tänä vuonna eri puolilla Pohjois-Kymenlaaksoa on luvassa kuolleiden tarinoita. Ääneen eivät kuitenkaan pääse keisarit ja kuninkaat, vaan tavalliset ihmiset ja paikalliset legendat. Poikkeuksellisen kulttuurikierroksen toteuttaa elokuussa Voimateatteri-työryhmä eli teatterintekijä Piia Kleimola ja tuottaja Ilona Kivelä. Heidän mukaansa kierros tehdään Spoon Riverin hengessä. Spoon River -antologia on Edgar Lee Mastersin runoteos sadan vuoden takaa. Siinä yhdysvaltalaisen, joen varrella sijaitsevan pikkukaupungin kuolleet tarinoivat elämästään ja kaupungin salaisuuksista. Kouvolassa projekti on nimeltään Kymijoki-antologia. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus myönsi hankkeelle marraskuussa 14 000 euroa tukea. Raha käytetään tuottajan palkkaamiseen ja bussikuljetuksiin. Käytännössä Kymijoki-antologia on opastettu bussikierros Kouvolaan ja Iittiin sellaisiin kohteisiin, jotka eivät välttämättä ole suurelle yleisölle tuttuja. Kohteissa paikallisia tarinoita tehdään eläväksi muun muassa näyttelijöiden avulla. Kaikille avoin tiedotustilaisuus aiheesta järjestetään Kuusankosken Taideruukin Pato-klubilla 1. helmikuuta kello 18. Kleimola ja kumppanit kutsuvat mukaan ideoimaan kyläyhdistyksiä, historian harrastajia ja yrityksiä. — Haluan mukaan ihmisiä, jotka ajattelevat, että olisipa hauskaa, jos bussi pysähtyisi juuri meillä, Kleimola kertoo. Antologia on hyväksytty osaksi virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

