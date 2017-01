Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asemalla hengaileva nuoriso puhuttaa verkossa — miten sinä ratkaisisit ongelman? Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen työntekijöiden eilinen mielipidekirjoitus on kiinnostanut laajasti verkossa. Ehkäisevät päihdetyöntekijät Heli Mannila ja Laura Sillanpää sekä erityisnuorisotyöntekijä Jutta Kapiainen ovat huolissaan Kouvolan asemalla ja sen läheisyydessä aikaa viettävistä nuorista. Heidän mukaansa päihteitä on helposti saatavilla ja kynnys niiden kokeilemiseen matalalla. Lukijakommenteissa on kauhistelua, mutta myös ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. — Samalla kun aikuiset siirtyvät yhä terveempiin elämäntapoihin, niin nuoret tekevät päin vastoin. Lojuminen sisätiloissa tuntikausien ajan ei kasvata lihaksia eikä aivokapasiteettia. Tässä olisi nyt järjestöillä tilaisuus poimia joukosta selväpäisimmät terveiden harrastusten pariin. — Suosittelen jokaista nuoren vanhempaa jalkautumaan katsomaan, mitä esimerkiksi asemalla ilta-aikaan tapahtuu. Olisiko mahdollista auttaa nuoria löytämään jotain muuta mielekästä tekemistä? Ei tarvitse laittaa nutturaa kireälle, mutta suojata kuitenkin nuorta sellaiselta, mikä ei ole hänen kehitykselleen hyväksi. — Nuorille ja lapsille tulee opettaa jo pienenä säännöt ja käytännöt, missä ollaan ja mitä saa tehdä ja mitä ei. Ennenkin on hengailtu, mutta ei kaikki suinkaan käyttäneet mitään aineita. Vanhemmuus ja vahtiminen kunniaan. Lapset ovat vanhempiensa vastuulla, hengaillessaankin. Seuraa missä he ovat ja hae tarvittaessa pois, niin minäkin olen tehnyt. Ja auttoi! — Johonkin nuoriso kokoontuu, se on selvä. Tällä hetkellä se on asema, ei taida hirveästi muita lämpimiä paikkoja auki olla. Olisi varmaan syytä miettiä nuorisotoimen puolella myös nuorisotalojen käytön lisäämistä. Tosin ei taida keskustan alueelta enää moista enää edes löytyä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/26/Asemalla%20hengaileva%20nuoriso%20puhuttaa%20verkossa%20%E2%80%94%20miten%20sin%C3%A4%20ratkaisisit%20ongelman/2017203/4