Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esitys: Kouvola hyväksyy sote-työnjaon, jos Poks saa akuuttipäivystyksen Kaupunginjohtaja Tuukka Forsell esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välisen työnjaon hyväksymistä. Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan hyväksyminen edellyttää, että Kouvolan hakema malli akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämisestä menee läpi sosiaali- ja terveysministeriössä. Samalla Forsell esittää Carean ja Ratamo-keskuksen investointien yhdistämistä. Ehtona hyväksymiselle on tässäkin tapauksessa akuuttipäivystyksen saaminen Kouvolaan. Työnjaon mukaan Pohjois-Kymen sairaalassa toimisivat yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautinen päivystys ja erikoissairaanhoidon polikliiniset toiminnot. Kouvola ja Carea ovat löytäneet asiassa sovun: Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää huomenna perjantaina kokoontuvalle hallitukselle, että Carea puoltaa Kouvolan hakemusta akuuttilääketieteen päivystyksen saamiseksi. Kaupunginhallitukselle esitettävässä erikoissairaanhoidon työnjaossa Pohjois-Kymen sairaalaan Poksiin on jyvitetty 9 poliklinikkaa: lastentaudit, naistentaudit, kirurgia, kuntoutus, kipu ja fysiatria, syöpätaudit, sisätaudit, neurologia, korva- nenä- ja kurkkutaudit sekä keuhkosairaudet. Poksiin tulisi myös äitiyspoliklinikka. Synnytykset hoidettaisiin jatkossakin keskussairaalassa Kotkassa. Lisäksi Poksissa on sopimuksen mukaan jatkossa ihotautien uv-valohoitoa, radiologiaa ja kuntouttavaa osastohoitoa. Silmätautien ja lastenneurologian poliklinikoiden kohdalla selvitetään, missä määrin hoitoa voidaan tehdä Poksissa. Leikkaukset ja kirurgista osastohoitoa vaativat toimenpiteet hoidettaisiin Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Psykiatrinen sairaala jatkaisi Kuusankoskella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/26/Esitys%3A%20Kouvola%20hyv%C3%A4ksyy%20sote-ty%C3%B6njaon%2C%20jos%20Poks%20saa%20akuuttip%C3%A4ivystyksen/2017221831590/4