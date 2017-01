Uutinen

Kouvolan Sanomat: Halkotorin nimikkokerrostalon rakentaminen alkaa pian Lemminkäinen aloittanee uuden kerrostalon rakentamisen kevätkesällä Kouvolan keskustan Halkotorille.Rakennuttajapäällikkö Pertti Laine kertoo, että Halkotori-nimisen kerrostalon 35 asunnosta on tällä hetkellä mennyt ennakkomarkkinoinnissa kaupaksi 13.— Tämänhetkisen arvion perusteella lähdemme liikkeelle Halkotorin rakentamisessa kesällä, mahdollisesti jo keväällä.Rakennusliikkeet uskaltavat tehdä rakennuspäätöksen yleensä siinä vaiheessa, kun asunnoista on myyty puolet. Alueen nimikkotalossa tämä tarkoittaisi 17—18 asuntoa.— Halkotori-kerrostalon asunnoista on mennyt kaupaksi reilu kolmasosa. Olemme erittäin tyytyväisiä, koska kohde otettiin oikeastaan vuodenvaihteen jälkeen uudelleen ennakkomarkkinointiin, Laine sanoo.Myös alueen toinen rakentaja FH Rakentajat on ottanut alueen toisen kerrostalonsa ennakkomarkkinointiin. Tuohi-niminen kerrostalo nousee viime syksynä valmistuneen Pilkkeen viereen. Rakennuttajayhtiö FH Investin tavoitteena on kaikkiaan kolme kerrostaloa Halkotorinkadun ja Pohjola-talon väliin.Seuraavana rakennettavassa Tuohessa on 25 asuntoa yksiöistä kolmioihin. Hallituksen puheenjohtaja Antti Viskari sanoo, että Tuohen rakentaminen pääsee vauhtiin aikaisintaan loppukesästä.— Totta kai tavoitteena on saada hanke vauhtiin tänä vuonna, mutta kysyntä on ollut tähän asti aika niukkaa. Lue koko uutinen:

