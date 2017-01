Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola julisti neuvolat some-vapaiksi — osa vanhemmista on ollut provosoivasta toteutuksesta näreissään Kaupunki aloitti loppuvuodesta kokeilun, jossa perhekeskukset ja yksittäiset neuvolat julistettiin some-vapaiksi alueiksi. — Haluaisimme, että aikuiset kiinnittäisivät enemmän huomiota siihen kuinka paljon aikaa sosiaalisessa mediassa vietetään ja missä sitä käytetään. Onko neuvolan odotustila välttämätön paikka olla puhelimella? Johanna Merta, kaupungin neuvolatoiminnan osastonhoitaja kysyy. Some-vapaa neuvola -julisteen suunnitteli kaupungin viestintäosasto. Hyvinvointipalveluiden viestintävastaava Tarja Hurtan mielestä kampanjoinnin tarkoitus on saada ihmisissä reaktio aikaan. Kampanjan pitää herättää ajatuksia. — Vaikuttaminen valistuksen keinoin on hankalaa. Jos olisimme kuvittaneet aiheen puhelimella, joka on ruksittu, sitä olisi tuskin edes huomattu. Nyt kuva toimii keskustelun herättäjänä, josta voidaan jutella neuvolassa. Kaupunki jatkaa kampanjaa ainakin toistaiseksi. — Toivon, että ihmiset ottaisivat kokeilun positiivisesti, eikä niin, että neuvolat rajoittavat ja kieltävät asiakkaitaan. Merran mukaan neuvoloiden odotushuoneissa näkee usein lapsia leikkimässä lattialla, vanhempien ollessa syventyneinä tabletteihinsa ja puhelimiinsa. Lähtökohtana on varhaisen vuorovaikutuksen merkitys. — Kun odotustilaan menee, aikuiset tuijottavat puhelimiaan. Keskinäistä vuorovaikutusta ei ole kenenkään kanssa. Neuvolat toivovat, että asiakkaat hyödyntäisivät vertaistuen mahdollisuutta odotustiloissa. Siellä on hyvä mahdollisuus luoda suhteita toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Kokeilun tarkoituksena ei ole kieltää puhelimen käyttöä neuvoloiden odotustiloissa kokonaan. Merta korostaa, että kyseessä ei ole kielto vaan suositus. — Jos joku haluaa puhelintaan käyttää, emme mene ottamaan sitä pois. Kouvolalainen äiti Kaisa Spies kritisoi kaupungin kokeilua blogissaan. Hän pitää kokeilua tärkeänä ja aiheellisena, mutta hän toivoo, että kampanjaan olisi lähdetty positiivisuuden kautta. Esimerkiksi, että huomaa oma upea lapsesi. Spies uskoo, että vanhempien valistamiseen olisi muitakin tapoja. Keskustelu terveydenhoitajan kanssa voisi toimia tehokkaana keinona puuttua vanhempien somekäyttäytymiseen, Spies sanoo. Spies myöntää, että tämän päivän vanhemmilla on paljon paineita. — Jokainen vanhempi haluaa olla paras mahdollinen äiti tai isä lapselleen. Ohjeita ja suosituksia kasvattaa lapsi tulee joka tuutista. Moni vanhempi kantaa syyllisyyttä siitä ovatko he riittävän hyviä vanhempia. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

