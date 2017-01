Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Norma John kokosi rivinsä Uuden musiikin kilpailuun — äänestä suosikkiasi kilpailukappaleista Uuden musiikin kilpailussa on tänä vuonna mukana kouvolalainen indie-popbändi Norma John. Laulaja Leena Tirrosen ja kosketinsoittaja Lasse Piiraisen yhtye perustettiin 2008. Se on keikkaillut satunnaisesti, mutta UMK:n alla molemmille tuli olo, että bändiprojektia on nyt aika viedä eteenpäin. — Blackbird on voimakas, dramaattinen ja vähän synkkä biisi toisen menettämisestä, Tirronen luonnehtii kilpailukappaletta. Kouvolan Sanomat esittelee Norma Johnin tarkemmin perjantaina. Sitä odotellessa voit äänestää omaa suosikkiasi kilpailun osanottajista. Laulut musiikkivideoineen löydät täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/26/Kouvolalainen%20Norma%20John%20kokosi%20rivins%C3%A4%20Uuden%20musiikin%20kilpailuun%20%E2%80%94%20%C3%A4%C3%A4nest%C3%A4%20suosikkiasi%20kilpailukappaleista/2017197/4