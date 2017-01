Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa äidin alkoholinkäyttö testataan neuvolassa Audit-testillä Alkoholi on merkittävin sikiön kehitykseen vaikuttava tekijä, josta äiti itse voi päättää. Sekä lastenneurologi että lastenpsykiatri ovat sitä mieltä, että sikiövaurio voi syntyä missä raskauden vaiheessa tahansa, myös ihan alussa. Turvarajaa raskauden aikaiselle alkoholin käytölle ei ole. Pienikin määrä riittää. Kouvolan neuvolatoiminnan osastonhoitaja Johanna Merta sanoo, että neuvoloissa mitataan alkoholinkäytön riskit Audit-testillä. Siitä lasketaan riskipisteet. Jos ne ovat koholla, raskaana oleva saa lääkäriltä lähetteen joko A-klinikalle tai Careaan keskussairaalan äitiyspoliklinikalle raskausajan erikoisseurantaan. Merran mukaan raskaana olevista yksi prosentti ilmoittaa olevansa kohtuukäyttäjä ja 99 prosenttia ilmoittaa, ettei käytä alkoholia lainkaan. Kuinka moni kaunistelee vastauksiaan tai jättää menemättä seurantaan lähetteen saatuaan, siitä ei ole tilastotietoa. — Meidän on vain luotettava siihen, että puhutaan totta, Merta sanoo. Joissain neuvoloissa myös keskustellaan äidin kanssa alkoholin käytöstä. Asiantuntijat ovatkin sitä mieltä, että henkilökohtainen keskustelu on parempi vaihtoehto kuin pelkästään lomakkeen täyttäminen. Kymenlaaksossa syntyy vuosittain noin 1500 lasta, joista arviolta 15 on jonkinasteinen FASD-lapsi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/26/Kouvolassa%20%C3%A4idin%20alkoholink%C3%A4ytt%C3%B6%20testataan%20neuvolassa%20Audit-testill%C3%A4/2017221827326/4