Kouvolan Sanomat: Neljä eteni loppusuoralle Iitin hallinto- ja talousjohtajan valinnassa — mukana kaksi Iitin kunnallispoliitikkoa Iitin kunnanvaltuusto valitsee maanantaina kuntaan uuden hallinto- ja talousjohtajan. Loppusuoralle ovat edenneet Helena Borisov, Terhi Kare, Sami Moisio ja Jarkko Salonen. — Kunnanhallitus päätti maanantaina, että kaikki valtuustoryhmät voivat haastatella neljää hakijaa ennen valtuuston kokousta, Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm kertoo. Jarkko Salonen (kesk.) on Iitin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja työskentelee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijana. Hän on hallintotieteiden kandidaatti ja tradenomi. Terhi Kare (kok.) on Iitin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri sekä diplomi-insinööri. Hän työskentelee tilintarkastusyhtiö Ernst & Youngissa. Kauppatieteiden maisteri Sami Moisio työskentelee nykyään kouvolalaisen yhtiön Umaconin toimitusjohtajana. Aiemmin hän työskenteli Ahlströmillä. Oikeustradenomi Helena Borisov työskentelee Porin hätäkeskuksen päällikkönä. Aiemmin hän toimi Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen johtajana Kouvolassa. Hallinto- ja talousjohtajan virkaa haki kaikkiaan 13 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Edellinen hallinto- ja talousjohtaja irtisanoutui virasta viime vuoden lopussa. Lue koko uutinen:

