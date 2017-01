Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nyt se varmistui: KPL avaa sarjakautensa Tukholmassa Kouvolan Pallonlyöjät avaa sarjakautensa Superpesiksessä poikkeuksellisesti Ruotsissa. KPL kohtaa Joensuun Mailan lauantaina 22. huhtikuuta Tukholmassa pelattavassa virallisessa sarjaottelussa. JoMa on ottelussa kotijoukkue ja kantaa päävastuun tapahtuman järjestelyistä. Joensuulaisseuran ja KPL:n edustajat keskustelivat sarjaottelun pelaamisesta ulkomailla ensimmäisen kerran vuonna 2015. JoMa halusi kaverikseen juuri KPL:n, jolla on kokemusta Itä—Länsi-tapahtuman isännyydestä. Ottelu pelataan Södermalmin kaupunginosassa sijaitsevalla Zinkensdammin urheilukentällä, jossa on kumirouhetekonurmi. Kenttää reunustavat katetut seisomakatsomot. Tukholmaan tehdään pääsiäisen jälkeiselle lauantaille varsinainen pesäpallopäivä Suomen 100-vuotisjuhlavuoden hengessä. Tamperelainen Manse PP ja Porin Pesäkarhut pelaavat naisten Superpesiksen sarja-avauksen kello 12, ja miesten ottelu alkaa kello 15. JoMan myyntipäällikkö Jonne Kemppainen sanoo, että tapahtuman taustalla on halu viedä Suomen juhlavuoden kunniaksi Suomea ja sen kansallislajia entistä tunnetummaksi kansainvälisesti. — Tukholma on tapahtuman järjestämiselle loistava ympäristö. Alueella asuu yli 70 000 ruotsinsuomalaista, ja peliareenalle on reilun pallonheiton matka niin Tukholman keskustasta kuin laivaterminaalista. Neljä seuraa toteuttaa yhteisen fanimatkan ja yritystapahtuman, Kemppainen toteaa. KPL:n toiminnanjohtaja Jukka Rasimus korostaa tapahtuman pr-arvoa KPL:lle ja Kouvolalle sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Seurat eivät tavoittele päivästä taloudellista voittoa. Rasimuksen mukaan tällaista tempausta ei olisi voinut toteuttaa ilman seurojen välistä yhteistyötä. — Yhteistyökumppaneillemme tämä tarjoaa mahdollisuuden erilaiselle yhteistyölle. Tavoitteena on, että yritys- ja vip-myynnillä saadaan katettua kenttävuokrat ja joukkueen matkakulut, Rasimus sanoo. Päivälippu kahteen otteluun maksaa 50 kruunua, eli noin viisi euroa. Neuvottelut televisioinnista Superpesiksen yhteistyökumppanin Nelosen kanssa ovat vielä kesken. — Tarkoituksena on saada paikan päälle mahdollisimman paljon yleisöä ja luoda tiivis tunnelma. Uskon, että Kouvolasta voisi lähteä bussilastillinen kannattajia, Rasimus arvelee. Joukkueet ja kannattajat matkustavat perjantai-iltana Helsingistä lähtevällä laivalla Tukholmaan, ja paluumatka Turun satamaan alkaa lauantai-iltana. Miesten pääsarjapesäpalloilua ei ole aiemmin pelattu Suomen rajojen ulkopuolella. Naisten Superpesiksessä lappeenrantalainen Pesä Ysit ja Porin Pesäkarhut kohtasivat Viipurissa kesäkuussa 2008. Miesten Superpesiksen kausi alkaa tänä vuonna historiallisen kansainvälisissä merkeissä, sillä Tukholma-päivän jälkeen sunnuntaina 23. huhtikuuta sarjanousija Imatran Pallo-Veikot ja kuuden viime kauden loppuottelija Sotkamon Jymy pelaavat sarjapisteistä Espanjan Fuengirolassa. Ruotsin-reissun jälkeen KPL:n seuraava ottelu on tasan kahden viikon kuluttua lauantaina 6. toukokuuta, jolloin KPL kohtaa kotonaan Kouvolan pesäpallostadionilla Alajärven Ankkurit. Lue koko uutinen:

