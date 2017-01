Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paha talvi kentänhoitajille, ja Kouvolassahan hoidettavaa riittää — 58 ulkojään verran Kouvolan ulkojäiden hoitajien elämä on ollut tänä talvena kuin Päiväni murmelina -elokuvasta. Pesäpallostadionin jäätä saatetaan kohta jäädyttää alusta asti neljättä kertaa tänä talvena. Hoidettavaa riittää, sillä Kouvolan alueella on peräti 58 erilaista ulkojäätä, -kenttää ja -rataa. Niistä lähimpänä ydintä on pesäpallostadionin jää Kouvolan urheilupuistossa. Sen jäädyttäminen on jouduttu tänä talvena aloittamaan nollasta jo kolme kertaa, sanoo kentänhoitaja Kalevi Lappalainen. — Kolme kertaa on aloitettu alusta, ja katsotaan nyt, tuleeko viikonloppuna lisää. Aika pahalta näyttää. Jos on neljä astetta lämmintä ja heittää vähän aurinkoa taivaalta, niin liemessä ollaan. Pari päivää sellaista keliä ja kenttä on taas pesäpallokunnossa, Lappalainen kuvailee. Hyvä uutinen kentänhoitajille on se, että tämän hetken sääennuste ei lupaa aivan yhtä lämmintä kuin vielä pari päivää sitten. Pientä yöpakkasta ja päivän nollakeliä parempaa ei kuitenkaan ole luvassa. Se ei oikein riitä ulkojäiden kunnossapitoon. Kun jäätä pitää saada lisää, pakkasta olisi hyvä olla vähintään viisi, mutta mielummin kymmenen astetta. Letkulla jäädytettäessä vesi nimittäin valuu helposti kuperalla kentällä keskeltä reunoille. Kun jää on kunnossa ja sitä voidaan hoitaa jääkoneella, riittää pienempikin pakkanen, koska koneen jättämä vesikerros on ohuempi ja jähmettyy nopeammin. Lappalainen ei anna jojoilevan talvikelin masentaa. — Vähän paha talvi on ollut, mutta ei auta. Talvet ovat viime aikoina olleet tällaisia. Sitten aloitetaan vaan alusta. Työnkuva on sellainen, hän sanoo. — Sellainen se ulkopaikkojen hoitajan vitsaus on. Sitä paitsi neljäs kerta ei olisi ennätys. On ollut talvia, jolloin homma on alkanut alusta vähintään viidesti, muistelee kohta 31 vuotta Kouvolan urheilupuiston eri paikkoja hoitanut Lappalainen. Lista kaikista ulkojäistä ja niiden palveluista löytyy Kouvolan kaupungin verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

