Kouvolan Sanomat: Poliisi selvittää lähes 85 prosenttia raiskauksista Kouvolassa — luku on Suomen kolmanneksi paras Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Kouvolan poliisi on viime vuosina selvittänyt 84,2 prosenttia sille tietoon tulleista raiskauksista. Kouvolassa selvitysprosentti on maan kolmanneksi korkein. Suurista kaupungeista parhaiten raiskausrikokset selviävät Oulussa. Siellä poliisin kirjaamista raiskauksista ja törkeistä raiskauksista selvisi vuosina 2014—2016. Kymmenestä suurimmasta kaupungista huonoin selvitysprosentti oli Lahdessa. Yli puolet Lahdessa kirjatuista raiskausrikoksista jäi selviämättä. Koko maassa paikallispoliisit onnistuivat selvittämään vuosina 2014—2016 keskimäärin 67,9 prosenttia poliisin tietoon tulleista raiskauksista ja törkeistä raiskauksista. Rikoksen selviämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että poliisi siirtää tapauksen syyteharkintaan. Vain osa tapauksista johtaa lopulta tuomioon. Selvä enemmistö raiskauksista jää tutkimatta kokonaan. Raiskausten rikosprosesseja tutkineen yliopistonlehtori Heini Kainulaisen mukaan kyselytutkimuksista on käynyt ilmi, että vain alle kymmenesosa raiskauksista tulee poliisin tietoon. Alkuperäinen uutinen HS:n verkkosivuilla.

