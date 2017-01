Uutinen

Kouvolan Sanomat: Väestöliiton asiantuntija kehuu Kouvolan neuvoloiden kampanjaa — lapset tarvitsevat enemmän läsnäolohetkiä Nykyään on paljon yksinäisiä äitejä, joten Kouvolan neuvoloiden ja perhekeskusten antama viesti some-vapaasta alueesta on minusta hyvä asia, sanoo Väestöliiton asiantuntija Minna Oulasmaa. — Kohtaamiset vanhempien välillä ovat vähentyneet, mutta silti niitä kaivataan. Neuvolan odotustila on oiva paikka jutella muiden äitien kanssa ja vaihtaa kuulumisia. Jos haluaa olla yksin, miksei käyttäisi aikaansa lapsen huomioimiseen neuvolassa. Äidit kysyvät usein Oulasmaalta, missä he voisivat tavata äitejä, kun kukaan ei enää ole hiekkalaatikolla. Hänen mukaansa puhelin on usein pakopaikka yksinäiselle. Neuvolat olisivat kuitenkin loistava tilaisuus tavata samassa tilanteessa olevia äitejä. Oulasmaan mielestä kehotus olla käyttämättä somea neuvolan odotustilassa ei ole uusi asia. — Kun kännykät tulivat, vanhemmat menivät hakemaan lapsiaan päiväkodista puhelin korvalla. Myös silloin päivähoidon ammattilaisilla heräsi huoli vanhempien poissaolevuudesta, ja päiväkoteihin asetettiin rajoituksia vanhempien puhelimessa puhumiseen. Oulasmaan mukaan lapset voivat jäädä tänä päivänä vähemmälle huomiolle, koska älypuhelin houkuttelee joskus enemmän kuin keskittynyt läsnäolo lapsen kanssa. — Moni vanhempi on sanonut minulle, ettei arvannut kuinka tylsää on olla lasten kanssa kotona. Kännykkä tarjoaa aikuiselle loputtoman määrän virikkeitä. Oulasmaa ei halua, että puhelimet otettaisiin kokonaan pois, mutta puhelinta tulisi käyttää harkitusti. Lapsen ei pitäisi joutua tekemään tuhottoman paljon töitä saadakseen vanhemmalta huomiota. Jos lapsi ei saa huomiota hyvällä, hän hakee sitä huonolla käytöksellä, Oulasmaa sanoo. Lapsi tarvitsee päivittäin sadan prosentin läsnäolohetkiä, jolloin sekä aikuisella että lapsella ei ole mitään laitteita käsissään. — Lapsi oppii näistä läsnäolonhetkistä sosiaalisia- ja emotionaalisia taitoja. Lue koko uutinen:

