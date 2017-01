Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ehdokkaita Kouvolan kulttuuripalkinnon saajaksi etsitään taas Kaupunki pyytää asukkailta ehdotuksia vuoden 2017 Kouvolan kulttuuripalkinnon saajaksi. Palkinto jaetaan nyt kahdeksannen kerran. Se myönnetään tunnustuksena merkittävästä kulttuurin alalla saavutetusta urasta, taiteellisista saavutuksista tai muista kulttuurin ja taiteen alalla ansioista yhdelle tai useammalle henkilölle, yhteisölle, yhdistykselle tai taholle, joka on tehnyt Kouvolalle merkittävän kulttuuriteon ja luonut kaupungille myönteistä julkisuuskuvaa. Palkintosumma on 5 000 euroa. Saajan päättää aikuisväestön lautakunnan asettama työryhmä, jossa on jäseninä lautakunnan ja kaupungin edustajat sekä järjestöjen edustaja. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä verkosta löytyvällä lomakkeella. Lue koko uutinen:

