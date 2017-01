Uutinen

Kouvolan Sanomat: Entisen Anjalankosken kaupungintalon kauppa ratkeaa maanantaina Entisen Anjalankosken kaupungintalon mahdollinen uusi omistaja selviää viimeistään maanantaina. Asian päättää tilaliikelaitoksenjohtaja Timo Oksanen. Oksanen vahvistaa, että Keltakankaalla sijaitsevasta rakennuksesta on jätetty eilen torstaina tarjous. Oksanen muistuttaa, että tarjouksia voi tulla lisääkin, koska aikaa niiden jättämiseen on 48 tuntia. Oksanen päättää tarjouksen hyväksymisestä viimeistään maanantaina. Oksanen ei paljasta tarjouksen jättäneen nimeä tai tarjoussummaa. Hän ei myöskään vielä tiedä, mihin käyttöön rakennus jatkossa tulisi. Oksasen mukaan ihannetilanne olisi, jos rakennus päätyisi johonkin järkevään käyttöön. Kaupungille sen ylläpitäminen on ollut merkittävä rahallinen taakka. Kaupungintalosta on jätetty edellinen tarjous kolmisen vuotta sitten. Tähän mennessä rakennukseen kohdistunut mielenkiinto on kaatunut vuotuisiin 59 000 euron kiinteistöveroihin. — Jos tarjous on sen väärti, se hyväksytään. Kaupunki säästää siinä purkukustannukset. Tietysti toivon, että se menisi kaupaksi, Oksanen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Entisen%20Anjalankosken%20kaupungintalon%20kauppa%20ratkeaa%20maanantaina/2017221834480/4