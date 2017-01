Uutinen

Kouvolan Sanomat: Henni Seppälästä KoLen uusi puheenjohtaja Yli kaksi vuotta ilman puheenjohtajaa seilannut ja hetkeksi jopa lopettamisuhan alle joutunut Kouvolan Lentopalloilijat löysi uuden vetäjän. Torstaina Korian monitoimitalossa pidetyssä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Henni Seppälä, joka tunnetaan Kouvolan alueen lentopallopiireissä hyvin. Elimäeltä lähtöisin oleva Seppälä, 32, on pelannut ENMKY:ssä, Korian Ponnessa ja Kausalan Yrityksessä. Pelaajauransa hän lopetti kuutisen vuotta sitten Yrityksessä ykkössarjassa. — Haastavat tilanteet kiinnostavat minua. KoLella ei ole nyt muuta tietä kuin ylöspäin. Omien kokemusteni pohjalta tuntuu kuitenkin vahvasti, että lentopallolle on edelleen tilausta ja kysyntää Kouvolassa. Nyt on siis syytä palauttaa laji paremmin esille, Seppälä sanoo. Kauppatieteiden maisteri Seppälä työskentelee Kymenlaakson Osuuspankin yrityspankin johtajana. Kahden pojan äiti on tällä hetkellä äitiyslomalla. KoLe on Suomen toiseksi vanhin lentopalloilun erikoisseura. Ensi lokakuussa seura täyttää 60 vuotta. Laajempi henkilöhaastattelu Henni Seppälästä julkaistaan Kouvolan Sanomissa ensi viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Henni%20Sepp%C3%A4l%C3%A4st%C3%A4%20KoLen%20uusi%20puheenjohtaja/2017221838827/4