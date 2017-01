Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juha Jokimies on ostamassa Anjalankosken kaupungintaloa Virossa yrittäjänä työskentelevä, myllykoskelaislähtöinen Juha Jokimies jätti eilen torstaina tarjouksen entisen Anjalankosken kaupungintalosta. Hän ei halua kommentoida suunnitelmiaan asioiden keskeneräisyyden takia. Saako Jokimies entisen kaupungintalon omistukseensa, selviää viimeistään maanantaina. Asian päättää tilaliikelaitoksenjohtaja Timo Oksanen. Jokimies haluaa odottaa tarjouksen käsittelyn loppuun. Hänen omistama Riverman Invest Oü osti viime vuonna Myllykosken seuratalon UPM Oyj:ltä. Riverman Invest toimii Virossa. Se valmistaa työmaaparakkeja, joiden asiakaskunta on pääosin Suomessa. Timo Oksanen vahvistaa, että Keltakankaalla sijaitsevasta rakennuksesta on jätetty eilen torstaina tarjous. Oksanen muistuttaa, että tarjouksia voi tulla lisääkin, koska aikaa niiden jättämiseen on ensimmäisen tarjouksen jälkeen 48 tuntia. Oksanen päättää tarjouksen hyväksymisestä viimeistään maanantaina. Oksasen mukaan ihannetilanne olisi, jos rakennus päätyisi johonkin järkevään käyttöön. Kaupungille sen ylläpitäminen on ollut merkittävä rahallinen taakka. Kaupungintalosta on jätetty edellinen tarjous kolmisen vuotta sitten. Tähän mennessä rakennukseen kohdistunut mielenkiinto on kaatunut vuotuisiin 59 000 euron kiinteistöveroihin. — Jos tämä tarjous on sen väärti, se hyväksytään. Tietysti toivon, että se menisi kaupaksi, Oksanen sanoo. Lue koko uutinen:

