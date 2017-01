Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunki harkitsee Suursuon ratsastustallin myyntiä Kouvola harkitsee vakavasti luopumista Suursuon ratsastustallista ja maneesista. Kouvolassa on Suomen ainoa kunnallinen ratsastustalli. Kaupunki harkitsee myyntiä, koska tallin vuokrannut Kouvolan Ratsastajat ry haluaa päästä eroon vuokrasopimuksesta kaupungin kanssa. Kouvolan Ratsastajat on vuokrannut tallin eteenpäin yrittäjälle. Tilaliikelaitosjohtaja Timo Oksasen mukaan nykyisen vuokralaisen kanssa käydään läpi eri vaihtoehtoja. Jos uuteen sopimukseen ei päästä, yksi vaihtoehto on myynti, Oksanen toteaa. Helppoa keskellä kaupunkia sijaitsevan tallin ja maneesin kauppaaminen ei tule olemaan, mikäli se myyntiin päätyy, Oksanen sanoo. Aikoinaan talkoilla rakennettu talli päätyi Kouvolan Ratsastajilta velkoineen päivineen kaupungille lahjoituksena. Suursuon ratsastuskeskus sijaitsee Lehtomäen ja Ravikylän välissä. Juttua korjattu vuokralaisen osalta klo 9.57. Vuokralainen on Kouvolan Ratsastajat ry. Lue koko uutinen:

