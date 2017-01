Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon maalivahdeille sattuu nyt jo vähän liikaa — Perhonen nilkutti kaukalosta Kuopiossa KooKoon maalivahti Samu Perhonen jätti perjantaina Kuopiossa pelattavan KalPa-ottelun kesken toisessa erässä ajassa 27.56. Perhonen sai hetkeä aiemmin kolhun tilanteessa, jossa KalPa-pelaaja ajoi suoraviivaisesti maalille. Perhonen nilkutti omin jaloin pois kaukalosta pukuhuoneeseen tutkittavaksi. Nähtävästi kyseessä on alavartalovamma. Perhosen loukkaannuttua KooKoon maalille luisteli Niko Hovinen, jonka kanssa kouvolalaisseura teki alkuviikosta ottelukohtaisen sopimuksen. Vajaat viisi minuuttia pelattuaan Hovinen merkkautti syöttöpisteen Jarkko Malisen laukomaan 3—2-kavennusmaaliin. KooKoon maalivahtiosasto on kokenut poikkeuksellisen kovia tällä kaudella. Ykkösvahdiksi kaavailtu Juha Järvenpää loukkaantui jo elokuussa harjoitusottelussa ja joutui puolen vuoden sairauslomalle. Lisäksi Kouvolaan lokakuussa hankittu kanadalaisvahti Leland Irving on nyt KooKoon ilmoituksen mukaan poissa kolme—neljä viikkoa. Irving oli merkitty viime viikon TPS-vierasottelussa torjuntavuoroon, mutta ottelun alkaessa tolppien välissä olikin Perhonen. Kaiken kukkuraksi myös seuran A-juniorijoukkueen ykköstorjujan viittaa kantanut Tomi Rautio, 20, on tällä hetkellä loukkaantuneena. Myös Perhonen on joutunut ennen perjantaista KalPa-ottelua jäämään pois kokoonpanosta aiemmin tällä kaudella vammojen ja sairastelujen takia. Lue koko uutinen:

