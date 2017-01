Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon sitkeää taistelua ei palkittu — kouvolalaisjoukkue hukannut tämän kauden voittomaalikilpailuissa tukun lisäpisteitä Jääkiekon Liigassa pudotuspelipaikasta kamppaileva KooKoo lämpeni hitaasti ja teki hurjan nousun Kuopiossa KalPaa vastaan, mutta lopputulos oli kouvolalaisjoukkueelle murheellinen.KalPa nappasi kotivoiton 5—4 voittomaalikilpailussa, jossa ainoan osuman teki kuopiolaisjoukkueen Janne Keränen terävällä rystylaukauksella.KooKoo on menettänyt voittomaalikilpailuissa tukun arvokkaita lisäpisteitä. Joukkue on pelannut kauden aikana kahdeksan rankkarikisaa, joista se on voittanut vain yhden.KalPa johti varsinaisella peliajalla jo ennen ottelun puoliväliä kahteen otteeseen kahdella maalilla: 2—0 ja 3—1. KooKoon asemaa tukaloitti tässä vaiheessa entisestään maalivahti Samu Perhosen loukkaantuminen. Nähtävästi alavartalovamman saanut Perhonen nilkutti pois kaukalosta toisessa erässä ajassa 27.56.KooKoo vaihtoi maalille Niko Hovisen, jonka kanssa kouvolalaisseura teki vastikään ottelukohtaisen sopimuksen.Kouvolalaisjoukkue pani kuitenkin kaiken likoon ja nousi ennen toista erätaukoa numeroihin 3—3. Jarkko Malisen 3—2-kavennusmaaliin Hovinen sai syöttöpisteen.Tapparasta lainassa oleva hyökkääjä Miika Heikkilä tasoitti toisen erän viimeisellä minuutilla ja teki kauden avausmaalinsa. Eero Savilahden syöttö oli taiturimainen suoritus, kun hän kaatuessaan työnsi kiekon yhden käden mailaotteella Heikkilälle (1+1).Kolmannen erän puolivälissä Terry Broadhurst vei KooKoon 3—4-johtoon. Se ei kuitenkaan kestänyt, kun KalPa tasoitti kuudella viittä vastaan pelatessaan ajassa 58.19. Kiekko jäi pyörimään Hovisen eteen, ja Niko Mikkola tuikkasi laatan sisään.Jatkoajalla KooKoo pääsi pelaamaan kaksi viimeistä minuuttia ylivoimalla KalPa-vahti Denis Godlan ottaman kampitusjäähyn ajan, mutta tulosta ei tullut.Voittomaalikilpailussa Godlan ohittamista KooKoosta yrittivät tuloksetta Anrei Hakulinen, Broadhurst ja Mikko Lehtonen, joka teki avauserässä kouvolalaisjoukkueen 2—1-kavennusosuman.KooKoo ja KalPa kohtaavat uudelleen jo huomenna Kouvolan jäähallissa ottelussa, johon on KooKoon yhteistyökumppanien tempauksen ansiosta vapaa sisäänpääsy. Lue koko uutinen:

