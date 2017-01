Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot pelasi vihdoin voittoputkeen — KTP kaatui toisen kerran tällä viikolla Kouvot hankkiutui vasta perjantaina ensimmäistä kertaa tällä kaudella onnelliseen tilanteeseen, jossa kouvolalaisjoukkue on voittanut kaksi ottelua peräkkäin Korisliigassa.Kouvot kukisti paikallisvastustajansa kotkalaisen KTP-Basketin 82—71 (41—33) Mansikka-ahon urheiluhallissa. Keskiviikkona Kouvot rouhi Kotkassa murskaavan vierasvoiton 100—74.Kotivoitossa oli sikäli samoja aineksia kuin keskiviikon ryöstöretkessä, että Kouvot ratkaisi ottelun kolmannella jaksolla heti tauon jälkeen. Kolmas 10-minuuttinen kirjattiin Kouvojen eduksi 25—14.Samaa reseptiä oli siinäkin, että pisteet jakautuivat tasaisesti. Raheem Applebyn pelikunto oli jonkinlainen arvoitus, mutta vajaassa 28 minuutissa naulatut 14 pistettä näyttävine donkkeineen ja peräti yhdeksän korisyöttöä kertovat omaa kieltään.Steven Pledger ja Mike Cuffee pussittivat kumpikin 11 pistettä.Arttu Saarijärvi teki keskiviikkona räväkän paluun sairauslomalta ja jatkoi perjantaina hyviä esityksiään. Kaksi kolmosta kolmesta yrityksestä säkittänyt Saarijärvi tilastoi 11 pistettä, eli toisessa ottelussa peräkkäin kaksinumeroisen lukeman.Tuomas Hirvonen oli Applebyn kanssa epävarma tapaus ennen ottelua. Peliaikaa tuli 17 minuuttia, ja tuloksena oli 13 pistettä. Hirvonen upotti kolme kolmosta 50 prosentin tarkkuudella.Rakeem Buckles (10/11) hoiti taas oman ruutunsa nätisti. Tupla-tupla on Bucklesille jo kauden 13:s, ja hän johtaa kyseistä tilastoa Korisliigassa.Kouvot on nyt voittanut 10 ottelua ja hävinnyt 12 kertaa. Peräkkäisillä voitoilla kouvolalaisjoukkue kiipesi sarjataulukossa kuudenneksi.Peräkkäisten voittojen ottaminen on ollut Kouvoille yhtä nihkeää viimeksi kaudella 2002—2003. Tuolloin Kouvojen koko kauden pisin voittoputki kesti vain kaksi ottelua lokakuussa 2002. Kouvot on pelannut pääsarjatasolla yhtäjaksoisesti syksystä 1993. Lue koko uutinen:

