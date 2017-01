Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson urheilugaala oli Kouvojen juhlaa — katso kaikki palkitut! Kymenlaakson urheilugaalassa juhlittiin perjantaina maakunnan urheilu- ja liikuntasaavutuksia viime vuodelta. Kotkassa pidetty gaala järjestettiin 12. kerran. Koripallon Suomen mestaruuden viime keväänä voittanut Kouvot palkittiin peräti kolmessa kategoriassa. Kouvot valittiin vuoden joukkueeksi, vuoden urheiluteon tekijäksi sekä yleisöäänestyksen voittajaksi. Lisäksi mestarivalmentaja Jyri Lehtonen valittiin vuoden valmentajaksi. Yleisöäänestys järjestettiin Kymen Sanomien ja Kouvolan Sanomien verkkosivuilla ja paperilehdissä. Ääniä annettiin 639. Pääosan valinnoista teki Kymenlaakson Liikunta ry yhteistyössä Kymenlaakson urheilutoimittajienyhdistyksen kanssa. Kymenlaakson urheiluseuroilta ja yksityisiltä henkilöiltä tuli palkintoraadille yhteensä 60 ehdotusta. Jokaisesta Kymenlaakson kunnasta palkittiin vähintään yksi liikunnan- ja urheilun aktiivinen liikuttaja, joita kunnat saivat ehdottaa palkintoraadille. Kouvolan vuoden liikuttajana palkittiin Mielakan rinnekeskuksen toimitusjohtaja Veli Hyyryläinen, joka on mukana myös Bogey Golfin ja Tähtisquashin toiminnassa. Iitin vuoden liikuttajana palkittiin Iitti Hockeyn Ismo Suurnäkki, joka on panoksellaan edistänyt etenkin iittiläistä juniorijääkiekkoilua. Vuoden kuntoliikkujaksi valittiin iittiläinen juoksuharrastaja Teemu Huppunen. Vuoden terveysliikuttaja on puolestaan Kouvolan seudun muisti ry, joka on huomioinut palkintoperusteluiden mukaan liikunnan merkityksen muistisairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoitokeinona. Vuoden seura-aktiivi Kymenlaaksossa on KooKoon edustusjoukkueen huoltajana vuodesta 2004 lähtien työskennellyt Kari Lindqvist. Kouvolan Pallonlyöjät palkittiin vuoden nuorisourheiluseurana. KPL:n junioripelaajien määrä on kasvanut viime vuosina ja menestystäkin on tullut. Viime vuonna KPL:n lanseeraaman Pesis kylille -hankkeen kautta pesäpallon pariin tuli Kouvolassa yli 300 lasta. Vuoden nuorisourheilun vetäjäksi valittiin Pohjois-Kymen Liikunta ry:n Teemu Riikonen. Hänen ideoimaansa Pelaajat päättää -viikkoon osallistui viime vuonna 24 eri lajia ja yli 10 000 urheilijaa. Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin Kouvolan Hiihtoseuran Lauri Lepistö, joka voitti alle 20-vuotiaiden MM-pronssia ja SM-kultaa. Vuoden vammaisurheilijaksi valittiin Iitin Pyrinnön Jani Töyrylä, joka kahmi mitaleita maailman suurimmassa down-urheilijoiden kilpailutapahtumassa Trisome Gamesissä Italian Firenzessä. Töyrylä voitti kultaa keihäässä ja pronssia sekä sadalla metrillä että kolmiottelussa. Vuoden urheilija Kymenlaaksossa oli Karhulan Veikkojen Tomas Wecksten, joka voitti seiväshypyn Suomen mestaruuden sekä muun muassa Suomi—Ruotsi-maaottelun seipään. Weckstenin kauden paras tulos oli 550. Palkintoja jaettiin 20 kategoriassa yhteensä 26 kappaletta. Kaikki palkitut perusteluineen löytyvät oheisesta listajutusta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Kymenlaakson%20urheilugaala%20oli%20Kouvojen%20juhlaa%20%E2%80%94%20katso%20kaikki%20palkitut%21/2017221835625/4