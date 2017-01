Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lidlissä myyty karaokesetti pois markkinoilta sähköiskuvaaran vuoksi Saksalainen elektroniikkayhtiö Targa vetää markkinoilta Silvercrest SKSH 15A1 -merkkisen karaokesetin, jota on myyty Suomessa Lidl-myymälöissä. Yksittäisten tuotteiden verkkolaitteissa on valmistusvirhe, joka voi aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun vaaran. Takaisinveto koskee karaokesettejä, joiden pohjaan on painettu tuotenumero IAN 279426. Niitä on myyty Lidleissä 29.12.2016—3.1.2017. Targa pyytää setin ostaneita lopettamaan heti sen käytön ja palauttamaan tuotteen Lidl-myymälään, jossa sen hinta korvataan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Lidliss%C3%A4%20myyty%20karaokesetti%20pois%20markkinoilta%20s%C3%A4hk%C3%B6iskuvaaran%20vuoksi/2017211/4