Kouvolan Sanomat: Norma John aloitti kahden ystävyksen terapiabändinä — nyt kouvolalaisyhtye tavoittelee euroviisupaikkaa Kouvolalaista laulajaa Leena Tirrosta jännittää. Hän nousee kosketinsoittaja Lasse Piiraisen kanssa lauantai-iltana lavalle Uuden musiikin kilpailussa. Panoksena on Suomen euroviisuedustajan paikka. Kahden ystävyksen muodostama Norma John -yhtye kisaa viisuihin pääsystä balladilla. — Blackbird on voimakas, dramaattinen ja vähän synkkä biisi toisen menettämisestä. Ajattelimme, että siinä on jotain sellaista, joka saattaa kiinnostaa euroviisuissa. Tirronen esiintyy pelkistetyssä, kilpailua varten suunnitellussa asussa, jonka yksityiskohtia hän ei saa paljastaa. Pukeutuminen on hänen mielestään tärkeä osa show’ta. — Yleisö haluaa nähdä sitäkin puolta. Lavashow’sta Tirronen ilmoitti tuotannolle heti, että hän ei muuten sitten liiku. — Olen niin kömpelö, että olisin heti nenälläni, hän sanoo ja hymyilee. Tirronen, 32, ja Piirainen, 34, tapasivat toisensa aikoinaan Kouvolan lyseon lukiossa. Indie-popyhtye Norma John syntyi ystävysten terapiabändiksi vuonna 2008. Sen ensisijainen tarkoitus on ollut tuoda iloa kaksikon omaan elämään. — Emme ole koskaan tavoitelleet levytyssopimusta. UMK:n alla kumpikin kuitenkin koki, että bändijuttua on nyt aika viedä eteenpäin. Kaksikon työnjako biisienteossa on se, että Tirronen tekee sanat ja sävel luodaan yhteistyönä. Musiikki syntyy joko Piiraisen työhuoneella Helsingissä tai Tirrosen omakotitalossa Sarkolassa, jonne laulaja muutti perheineen viime kesänä Helsingistä. — Lähdin Kouvolasta 19-vuotiaana henkseleitä paukutellen ja takki auki. Jossain vaiheessa iski kuitenkin haikeus ja halusin takaisin kotikaupunkiin. Tirronen ja muusikkoavomies Ville Mettälä tekivät muuttopäätöksen kummankin kotikonnuille myös siksi, että isovanhemmat ja serkut ovat täällä lasten lähellä. Perheeseen kuuluvat 4-vuotias tytär ja 2-vuotias poika. Niin ikään perhesyistä Tirronen aloitti viime syksynä terveydenhoitajanopinnot nykyisessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. — Halusin tasapainoa perhe-elämääni. Keikkailua on vaikea yhdistää lapsiperheen arkeen. Hoitoala on toinen kutsumusalani. Musiikki ei kuitenkaan katoa Tirrosen elämästä mihinkään. Norma John aikoo julkaista UMK:n jälkeen uutta musiikkia. Suora lähetys Uuden musiikin kilpailusta alkaa lauantaina Ylen TV2:lla kello 21. Euroviisut järjestetään toukokuussa Kiovassa Ukrainassa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

