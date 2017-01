Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nykyiset TE-toimistot lakkautetaan, henkilöstö siirretään toisiin tehtäviin tai työttömyyskassoihin ja Kelaan Työttömyysturvan ja vuorotteluvapaiden toimeenpano on siirtymässä Kelalle ja työttömyyskassoille. Nykyiset TE-toimistot lakkautetaan vuoden 2019 alusta alkaen, kun niiden tehtävät siirretään maakuntien vastuulle.Hallitus päätti asiasta viime vuoden keväänä, ja nyt työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut asian jatkovalmistelun.Työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien käytännön tehtävät siirtyvät tämän hetken suunnitelmassa Kelalle ja työttömyyskassoille jo vuoden 2018 alusta lähtien. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset on tarkoitus valmistella kevään 2017 aikana. Eduskunnan käsittelyyn asia tulisi ensi syyskuussa.Ministeriö arvioi, että osa henkilöstöstä siirtyy muutoksessa työttömyyskassojen ja Kelan palvelukseen ja osan tehtävät muuttuvat.Yleinen työttömyyskassa YTK sanoo, että muutosehdotus selkeyttää työttömyysturvaa Suomessa.— Asiakkaalla olisi jatkossa selkeämmin yksi asioista päättävä taho, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Nykyiset%20TE-toimistot%20lakkautetaan%2C%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20siirret%C3%A4%C3%A4n%20toisiin%20teht%C3%A4viin%20tai%20ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassoihin%20ja%20Kelaan/2017221837514/4