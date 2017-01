Uutinen

Kouvolan Sanomat: Puolueen linjakeskustelu on paikallaan, sanovat Kouvolassa käyneet SDP:läiset Kilpa sosiaalidemokraattien puheenjohtajuudesta on paikallaan jo sen takia, että sen aikana puolueessa saadaan käytyä myös linjakeskustelua. Näin sanoo SDP:n ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen. Kymäläinen vieraili torstaina Kouvolassa edustajakollegoidensa Satu Taavitsaisen ja Katja Taimelan kanssa. — On demokratian kannalta hyvä, että on useampi ehdokas. Keskusteluun saadaan erilaisia kysymyksiä ja näkemyksiä, Kymäläinen sanoo. Kymäläinen ei ota kantaa yhdenkään ehdokkaan puolesta. — Luulen, että jokaisen ehdokkaan kanssa olisi hyvä työskennellä. Salolainen Taimela ja mikkeliläinen Taavitsainen sen sijaan kannattavat Rinteen jatkoa. — Silti toivon, että käydään aito kisa. Linjakeskustelu on hyvä käydä, sanoo Taimela. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Puolueen%20linjakeskustelu%20on%20paikallaan%2C%20sanovat%20Kouvolassa%20k%C3%A4yneet%20SDP%3Al%C3%A4iset/2017221832513/4