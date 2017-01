Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatteria tyhjästä päästä Kuusankoskella Pato-klubilla heittäydytään improvisaatioteatterin maailmaan perjantai-iltana. Esiintymässä on kouvolalainen ryhmä JOOJA. Ryhmän jäsenten, Eveliina Laurinantin, Susanna Tiitisen, Ninni Reposen ja Anu Hantun yhteinen nimittäjä on Kouvolan kansalaisopiston improvisaatiokurssi. Tiitinen on ryhmän opettaja. Muut kolme naista ovat olleet mukana opiskelijan roolissa ja heillä on vaihteleva määrä kokemusta teatterin tekemisestä. Nelikko on keikkaillut viime syksystä. Ryhmän nimi viittaa yhteen improvisaatioteatterin keskeisistä säännöistä. Sen mukaan näyttelijän tulee aina hyväksyä kollegan tarjous ja reagoida siihen. Tarjousten hyväksyminen kuljettaa tarinaa eteenpäin. Millaisia tarinoita tänä iltana on luvassa? — Tekniikat on harjoiteltu, mutta esityksen sisältö on meille yhtä suuri yllätys kuin yleisölle, Laurinantti sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/27/Teatteria%20tyhj%C3%A4st%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20Kuusankoskella/2017208/4