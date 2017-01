Uutinen

Kouvolan Sanomat: Viikonlopun rientoja Kouvolassa: Kivoja keikkoja, konsertteja ja lintubongausta Kouvolassa on jälleen tulevana viikonloppuna tapahtumia moneen makuun ja kaikenikäisille. Varsinkin musiikkitarjonta on runsasta. Esimerkiksi perjantai-iltana voi mennä tsekkaamaan Bablon keikan Kievari Kojamoon Vuohijärvelle tai laittautua taivuttelemaan Mulligan’sin parketille Neljänsuoran tahtiin. Kansanmusiikista voi nauttia kahtena iltana peräkkäin. Duo Aléa esiintyy perjantaina Kouvola-talossa ja lauantaina Pato-klubilla. Lauantaina on lisäksi Kuntsilla tanssit ja lauteilla Marco Lundberg & Liekki sekä Tulipunaruusut. Mari’s Coffeessa Anjalassa esiintyy itse Remu Aaltonen uusine Hurriganeseineen. Rokkibaarissa menosta vastaa Jay & Daffy. Konserttitarjonta jatkuu sunnuntaina: Kymenlaakson kanttorit — lähes 20 kirkkomuusikkoa — esiintyvät yhdessä Myllykosken kirkossa. Viikonlopun tapahtumatarjonnassa on täkyjä myös ulkoilmaihmisille. Koko Suomen kattava pihabongaustapahtuma haastaa tarkkailemaan lintuja lauantaina ja sunnuntaina. Tempaukseen voi osallistua itsekseenkin kotipihassa, mutta myös seuraa on tarjolla. Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys järjestää opastetun bongausretken Mustilan Arboretumin mailla Elimäellä sunnuntaina. Myllykosken Latukin houkuttelee talviulkoilemaan sunnuntaina avaamalla ulkoilumajansa ja järjestämällä sinne kahvion herkkuineen. Kouvolan Sanomien tapahtumakalenteri Lue koko uutinen:

