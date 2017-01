Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elimäellä varttuneen Elina Perttolan klovni kertoo lapsille yksinäisen sydämen tarinan Elina Perttolan katse pysähtyi lehdessä olevaan valokuvaan. Kuva esitti nuorta klovnia, joka oli tulossa esiintymään jokavuotisille naisklovnien festivaaleille Suomeen. Perttolan mielestä hahmossa oli jotakin poikkeuksellisen viehättävää. Hän huomasi ajattelevansa, että olisipa hienoa, jos itselläkin olisi joskus ikioma klovnihahmo, jonka nahoissa voisi astua estradille. Perttola haki sakset, leikkasi kuvan irti ja liimasi sen unelmakarttakirjaansa. Nyt, neljä ja puoli vuotta myöhemmin, unelma on toteutunut. Elimäkeläissyntyinen Perttola, 38, kiertää pääkaupunkiseudun päiväkoteja Rosalii-nimisenä klovnina. Hän on myös Auli&Dolores-nimisen klovniduon Dolores. Rosalii viihdyttää pääasiassa päiväkoti-ikäisiä, duo ikäihmisiä. Yksi Perttolan kevään projekteista on Lasten pellekoulu, jolle hän hakee avustusta Espoon kaupungilta. Pellekoulu-työpajoissa lapset oppivat pelletaitoja kuten hassukävelyä, temppuilua ja pellenimien keksimistä. Tavoite on, että lapset saavat onnistumisen kokemuksia. — Lapselle on rohkaisevaa tulla huomioiduksi ja hyväksytyksi omana hassuna itsenään, Perttola sanoo. Perttola määrittele klovnin näin: Se on inhimillinen hahmo, jonka tietyt piirteet ovat korostettuja. Klovnin tehtävänä on tuoda näkyville ihmisyyden surkuhupaisia puolia — kauneuden ja herkkyyden lisäksi. — Klovniin kuuluu sukuhupaisuus, sillä niin se kuluu elämäänkin. Perttolan mielestä klovnissa pitää olla syvyyttä. Yliampuvat ilmeet, eleet ja jatkuva omiin jalkoihin kompastuminen eivät riitä hänelle. — Klovni voi puhutella myös pienillä eleillä ja koskettaa hyvinkin hienovaraisesti. Klovni naurattaa, mutta se voi myös herkistää katsojan. Toisinaan päiväkotilapset ihmettelevät sitä, että klovni voi olla myös surullinen. — Minusta se on hieno palaute. Siinä on oivallettu jotain uutta. Rosaliin lapsille kertoma tarina on nimeltään Yksinäinen sydän, ja se on Perttolan itsensä ideoima. Tarina kertoo klovnin matkasta yksinäisyydestä yhteyteen ja piilosta esille tulemiseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

