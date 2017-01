Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eurojackpotissa ei täysosumaa — seuraavan kierroksen voittosumma on 35 miljoonaa euroa Eurojackpotissa ei löytynyt perjantaina yhtään täysosumaa. Tämän vuoksi seuraavan kierroksen pääpotissa on voittosummana noin 35 miljoonaa euroa. Tällä viikolla suurin voitto meni Saksaan, jossa toisen voittoluokan 5+1 -tuloksella kaksi pelaaja voitti 724 000 euroa. Suurin Suomeen tullut voitto oli vaatimattomat 240 euroa tuloksella 4+1. Eurojackpotin päänumerot kierroksella 4/2017 ovat 12, 15, 19, 29, 48 ja tähtinumerot 7 ja 9. Perjantai-Jokerissa voittorivi on 2506661. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla voitti 20 000 euroa. Lomatonnissa voittorivi on Cannes 60. Kaikkiaan 14 pelaajaa sai tuhannen euron päävoiton. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/28/Eurojackpotissa%20ei%20t%C3%A4ysosumaa%20%E2%80%94%20seuraavan%20kierroksen%20voittosumma%20on%2035%20miljoonaa%20euroa/2017221840387/4