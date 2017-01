Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakon TE-keskuksen johtaja: Tasapuolinen kohtelu varmistettava työttömyysturvapäätöksissä Työttömyysturvan käsittely ja maksatus on siirtymässä TE-keskuksilta kokonaan Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille. Kaakkois-Suomen TE-keskuksen johtaja Juha Kouvo pitää siirtoa loogisena. Tarkkana pitää kuitenkin olla siinä, että kansalaiset saavat tasapuolista kohtelua, vaikka heidän asiansa käsiteltäisiin eri paikoissa. — En epäile, etteikö sitä voitaisi saavuttaa, mutta asia pitää ottaa valmistelussa huomioon, Kouvo sanoo. Toinen keskustelun paikka on ulkoistussuunnitelmien laajuudessa. — Haaste on miettiä, liittyykö tähän sellaista merkittävää julkisen vallan käyttöä, että se voidaan ulkoistaa. Aikataulu on myös suhteellisen nopea, joten se aiheuttaa lainsäädännölle aikamoisia paineita. Nykymallisia TE-toimistoja suunnitellaan lakkautettaviksi vuoden 2019 alusta samalla kun niiden tehtävät siirretään maakunnille. Työttömyysturva siirtyisi kuitenkin Kelalle ja työttömyyskassoille jo ensi vuoden alussa. Kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriön esitys, joka lähtee nyt tarkempaan jatkovalmisteluun. Kouvon mukaan työhallinto on puhunut jo monta vuotta siitä, että työttömyysturva on alue, joka olisi mahdollista hoitaa nykyistä tehokkaammin. — Tämä on tavallaan looginen jatko sille, että esimerkiksi toimeentulotuki on siirretty Kelalle. TE-toimistojen työntekijät ohjataan ministeriön suunnitelmissa joko työttömyyskassojen tai Kelan palvelukseen tai uusiin tehtäviin. — Työttömyysturva liittyy meillä jollakin tavalla kaikkien työhön, mutta varsinaisena työnään näitä asioita tekee Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa puolisen tusinaa henkilöä, Kouvo kertoo. Lue koko uutinen:

