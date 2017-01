Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: Pystyimme haastamaan KalPan Tehottomuus maalintekotilanteissa on ollut KooKoolle suuri ongelma kuluvalla liigakaudella.Lauantaina kouvolalaisjoukkue ei pystynyt ilahduttamaan kauden ennätysyleisöään (5 894) Kouvolan jäähallissa kuin yhdellä tehdyllä maalilla, vaikka loi paikkoja taas useampiin osumiin. Väkevää kautta sarjan kärkikolmikossa pelaava Kuopion KalPa nujersi KooKoon 1—2 (1—2, 0—0, 0—0) avauserän maaleilla.KooKoon virallisena yleisöennätyksenä säilyy 5 949, joka toteutui marraskuussa 1986 TuTo-ottelussa 1. divisioonassa.Liigan toiseksi paras vierasjoukkue KalPa jäi KooKoolta kaatamatta runkosarjan kaikissa neljässä kohtaamisessa. Pisteet kirjattiin 1—11.Kolmessa KalPa-ottelussa KooKoo kärsi kirvelevän tappion yhden maalin erolla, ja siihen piirtyy aika osuvasti kouvolalaisjoukkueen koko kausi pienoiskoossa. KooKoo on tahkonnut lukuisia tasaväkisiä matseja, joissa yritystä, taistelua ja maalipaikkoja on ollut riittävästi, mutta ne eivät ole johtaneet maalintekotehokkuuteen.Päävalmentaja Tuomas Tuokkola piti lauantaista esitystä oman aikansa yhtenä ehjimmistä 60-minuuttisista. Tuokkola on työskennellyt KooKoon puvussa nyt runsaat kaksi kuukautta.— Pystyimme haastamaan KalPan, joka on kiistatta hyvä joukkue. Vastustaja löi kovasti kapuloita rattaisiin ja puolusti hyvin, eikä keskustaan oikein päässyt. Lisäksi KalPa käänsi peliä nopeasti. Tämä ei ollut maalipaikkojen juhlaa, ja kaksi hyvää maalivahtia hoiti loput, Tuokkola summasi.Joulutauon jälkeinen aika on ollut KooKoolle rankkaa sekä flunssaepidemian että loukkaantumisten takia. Lauantaina puolustaja Ryan O’Connor pystyi pelaamaan vain avauserän. Tuokkolan mukaan kanadalaispuolustaja ei ole kuitenkaan jäämässä sivuun pitkäksi aikaa.— Suoritukseen ja ilmeeseen olen helkatin tyytyväinen, kun vielä ajatellaan, että O’Connor tippui käytännössä jo ennen pelin alkua pois. Kamppailupelaaminen ja luisteluvoima on saatava jatkumaan, ja sitten on hiottava peliä sen sisälle, Tuokkola sanoi.Poissaolojen takia KooKoon ylivoimakoostumukset on jouduttu muokkaamaan uusiksi. Juha-Pekka Haatajan maali tuli heti Juuso Riikolan rangaistuksen umpeuduttua, mutta 10 minuuttia ylivoima-aikaa saanut kotijoukkue oli muutoin perin hampaaton erikoistilanteissa.— Tiedämme realiteetit emmekä jossittele poissaoloilla, koska emme voi niille mitään, Tuokkola muistutti.KooKoolta puuttuvat runkohyökkääjistä Josh Green, Mikko Virtanen ja Mika Koivisto. Maalivahtiosasto on kokenut tällä kaudella poikkeuksellisen kovia. Telakalla on peräti neljä molaria: Leland Irving, Samu Perhonen, Juha Järvenpää ja Tomi Rautio.Oma kasvatti Olli Korhonen, 18, teki liigadebyyttinsä KalPa-otteluissa. Ennen Korhosta KooKoo on esitellyt tällä kaudella uusina nuorina pääsarjapelaajina myös Sami Tammisen, Jesse Espon ja Santeri Salmelan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/28/KooKoon%20Tuokkola%3A%20Pystyimme%20haastamaan%20KalPan/2017221841747/4