Kouvolan Sanomat: Kouvola käyttää liikuntaan eniten rahaa suurista kaupungeista — myös huippu-urheilun tuki omassa luokassaan Rahankäytön perusteella Kouvola on Suomen urheilupääkaupunki. Kouvola käytti vuonna 2015 liikuntaan 150 euroa kuntalaista kohti. Summa on 25—35 euroa suurempi kuin lähialueen kaupunkikeskuksissa. Myös Suomen kymmenen suurimman kunnan liikuntamenojen vertailussa Kouvola on ykkönen. Tiedot selviävät kuntien tilinpäätöstietoja vertailevasta Lipas-tietopankista. Summista on vähennetty kuntien liikuntapalveluista keräämät tulot eli muun muassa uimahallien pääsymaksut. — Olen sitä mieltä, että Kouvola saa olla sijoituksestaan ylpeä. Luvut eivät ole välttämättä täysin vertailukelpoisia, mutta täällä on perinteisesti satsattu liikuntaan, sanoo Kouvolan liikuntapalvelujen palvelupäällikkö Anne Eriksson. Kaikkien 318 kunnan vertailussa Kouvola sijoittuu sijalle 16. Listan kärjessä on 11 500 asukkaan Maarianhamina, jossa liikuntatoimen kustannukset asukasta kohti olivat 248 euroa. Muutkin Kouvolan edellä olevat kunnat ovat väkimääriltään pieniä. Erikssonin mukaan rahankäyttö kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen on järkevä sijoitus, vaikka kunnat ovat joutuneet viime vuosina leikkaamaan menojaan. — Kaikesta huolimatta tuntuu, että rahat eivät meinaa riittää. Meillä on paljon liikuntapaikkoja, mikä osaltaan selittää menoja, hän sanoo. Kouvola tukee paljon myös huippu-urheilua. Kaupunginhallitus päätti 16. tammikuuta, että miesten pääsarjoissa pelaaville Kouvolan Pallonlyöjille, KooKoolle ja Kouvoille myönnetään tänä vuonna 75 000 euron suuruinen markkinointiavustus. Naisten koripallon pääsarjaseura Kouvottaret saa 25 000 euroa. Ennen avustusten antamista kaupunki ja seurat tekevät erikseen sopimuksen siitä, että kaupunki saa rahaa vastaan riittävästi näkyvyyttä ja pääsylippuja. Lisäksi Kouvola tekee muiden huippu-urheilijoiden tai seurojen kanssa pienempiä alle 10 000 euron markkinointisopimuksia ja palkitsee menestyneitä urheilijoita. Esimerkiksi vuoden urheiluteosta myönnetään 17 000 euron palkinto. Helmikuussa 2016 palkinnon sai lumilautailija Roope Tonteri. Vastaavasti Kotka on tehnyt koripallon pääsarjassa pelaavan KTP-Basketin kanssa 11 500 euron markkinointisopimuksen, johon sisältyy 1 000 euron bonus kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta. Naisten vastaavan sarjatason Peli-Karhut saa 7 500 euroa, niin ikään 1 000 euron bonusmahdollisuudella. Lappeenrannan ainoa yli 10 000 euron markkinointisopimus on tehty jääkiekkoseura SaiPan kanssa. Kaupunki ja Lappeenrannan liiketoiminnat -konserni tukevat SaiPaa yhteensä 21 200 eurolla. Naisten koripallon ja salibandyn pääsarjaseurat Catz ja NST saavat 9 800 ja 8 800 euroa. Lahden ja Helsingin kaupungit eivät tee markkinointisopimuksia huippu-urheiluseurojen kanssa. Helsinki palkitsee menestyneitä urheilijoita suoritusten mukaan monenlaisin stipendein. Lahdessa myönnetään vuoden urheiluteosta 1 000—2 000 euron palkinto, mutta muita säännöllisiä stipendejä ei ole käytössä. Kotkan liikuntajohtajan Antti Mattilan mielestä yhteistyösopimuksista täytyy olla kaupungille muutakin hyötyä kuin näkyvyys. Kotkassa seurojen kanssa tehtyihin sopimuksiin on kirjattu joissain tapauksissa esimerkiksi liikuntapaikkojen hoitovelvoitteita. — En näe kovin paljon järkeä siinä, että antaisimme pelkkää näkyvyyttä vastaan jollekin seuralle vaikka 150 000 euroa, ja seura palkkaisi sillä summalla muutaman ulkomaalaisen pelaajan. Kouvolan kehitysjohtaja Harri Kivelä on samaa mieltä, vaikka Kouvola satsaa markkinointiyhteistyöhön paljon Kotkaa suurempia summia. — Kärkiseurojen merkitys kaupungin maineelle on kiistaton. Silti sopimusten taustalla täytyy olla laajempi ajatus kumppanuudesta kaupungin ja seurojen kesken. Seuroilla on suuri vaikutus yhteisöön muutenkin kuin vain kaupungin näkyvyyden kannalta. Kivelän mukaan Kouvolassa kärkiseurojen yhteistyösopimuksiin ei kuulu liikuntapaikkojen hoitoa, mutta seurat muun muassa lupautuvat järjestämään harjoitustilaisuuksia nuorille. Kouvola tukee myös junioriurheilua keskimääräistä enemmän. Kouvolan kaupungin omistamien liikuntapaikkojen vuorot ovat lämmitettäviä tekonurmikenttiä lukuunottamatta täysin maksuttomia alle 18-vuotiaille. Anne Erikssonin mukaan kyseisen tuen arvo on 670 000 euroa vuodessa. Kotkassa on sama käytäntö. Lappeenrannassa ja Lahdessa alaikäisten vuorot ovat maksullisia mutta taksat selvästi aikuisten vuoroja edullisempia. Helsingissä vuorot ovat ilmaisia käytännössä vain ennen kello 17:ää, eli tuki on kohdistettu lähinnä koululaisille. Lapsille ja nuorille myönnetään kuitenkin jonkin verran alennuslippuja liikuntapaikkoihin. Lue koko uutinen:

