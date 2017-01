Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lääkkeen tukkuhinnan nousu voi pudottaa valmisteen Kela-korvausten ulkopuolelle Erityisluvalliset lääkkeet ovat alttiita hintojen muutoksille ja sitä kautta Kela-korvausten ulkopuolelle putoamiselle. Tämä saattaa aiheuttaa lääkkeitä käyttäville potilaille yllättäviä kustannuksia. Erityisluvallinen lääke on valmiste, jolla ei ole Suomessa myyntilupaa esimerkiksi siksi, että lääkkeen tehosta ei ole tarpeeksi näyttöä. Erityislupia lääkkeen käyttöön myönnetään potilaille poikkeustapauksissa, kun mikään muu hoito ei tule kysymykseen. Kela-korvattavuuden myöntämisprosessi ei kuitenkaan tunne poikkeustapauksia. Lääkkeen hinnoittelusta päättää lääkeyritys. Yritys saa valita, hinnoitteleeko se tuotteensa vapaasti vai tuoko se lääkkeen sääntelyn alaiseksi. Jos firma tahtoo tuotteelleen Kela-korvattavuuden, sen pitää tehdä lääkkeiden hintalautakunnalle korvattavuus- ja tukkuhintahakemus. Hakemuksessa se ehdottaa lääkkeelle tukkuhintaa. Jos hinta on kohtuullinen, lääke tulee Kela-korvattavaksi. Korvattavuus on määräajan voimassa. Kun määräaika päättyy, korvattavuuden jatkumiseksi pitää tehdä uusintahakemus. Hakemus saatetaan hylätä, jos lääkkeen tukkuhinta on noussut edelliskerrasta liikaa, sillä lain mukaan hinnan on oltava kohtuullinen. Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala sanoo, että erityisluvallisten lääkkeiden tukkuhinnat saattavat herkästikin muuttua, sillä niiden hankintakanavat eivät ole vakiintuneet. Lääkkeitä tuodaan sieltä, mistä niitä saadaan. Usein pienet hankintaerät nostavat hintoja. — Yritys on saattanut ostaa tuotetta esimerkiksi Saksasta. Sitten sitä ei enää saakaan Saksasta, joten lääkettä hankitaan Ranskasta. Sieltä tuotuna se voikin olla 30 prosenttia kalliimpaa. Hintalautakunnan johtajan Lauri Pelkosen mukaan erityislupavalmisteiden korvattavuus-asioiden kehittämisestä keskustellaan. Hän ei halua spekuloida, miten järjestelmää voisi muuttaa. Viime vuonna lääkkeiden turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea teki 22 000 myönteistä erityislupapäätöstä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/28/L%C3%A4%C3%A4kkeen%20tukkuhinnan%20nousu%20voi%20pudottaa%20valmisteen%20Kela-korvausten%20ulkopuolelle/2017521835138/4