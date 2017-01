Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ylikorkea kuorma yritti ajaa tunnelin läpi Kouvolassa — palokunta keräili roskat pois tieltä, silta ei vahingoittunut Ylikorkea kuorma yritti alittaa Tunnelikadun tunnelin Kouvolassa lauantaina iltapäivällä. Kymenlaakson pelastuslaitos kävi keräämässä hajonneesta kuormasta syntyneitä roskia pois tieltä. Tavaran perusteella kuormassa on voinut olla esimerkiksi jonkinlainen kylmäkone, sillä maassa oli lasikuituroskaa sekä sähkömoottorin ja relekeskuksen osia. Paikalla ei ollut enää ketään pelastuslaitoksen ja poliisin saapuessa. Hälytys tuli hätäkeskuksen kautta kello 13 jälkeen iltapäivällä. Oletuksena on, että kyseessä oli kuorma-auto, jonka lavalla oli tavaraa. Silta ei vahingoittunut. Vastaavanlaisia yrityksiä ajaa tunnelista tapahtuu pelastuslaitoksen mukaan silloin tällöin, vaikka maksimikorkeudet on merkitty huolellisesti. Tunnelin tekoaikaan autot olivat nykyistä matalampia. Lue koko uutinen:

