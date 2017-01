Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huono kunto järsii jaksamista varusmiespalveluksen aikana Varusmiesten kestävyyskunto on painunut alas huolestuttavalla tavalla. Puolustusvoimien liikuntapäällikön, majuri Harri Kosken mukaan uusien varusmieserien kohdalla koulutuksessa on lähdettävä liikkeelle aina vain alhaisemmalta tasolta. Keskiarvojen takaa löytyy joukko erittäin heikkokuntoisia miehiä. Heidän määränsä Koski arvelee kasvavan. Samaan aikaan on merkkejä siitä, ettei kovakuntoisten määrä enää kasva. — Kehno kunto näkyy varusmiespalveluksen aikana miesten jaksamisessa ja voinnissa. Palvelukseen astuneiden miesten lihaskunto ei ole aivan niin huonolla tolalla kuin kestävyys. Kosken mukaan se osoittaa, että laskeva trendi on saatu pysäytettyä. Syy varusmiesten laskeneeseen kuntotasoon on Kosken muuttuneessa yhteiskunnassa. Hyötyliikuntaa ei enää tehdä siinä määrin kuin ennen. Nuorten passivoituminen on Kosken mukaan tosiasia, mutta hän ei halua osoittaa sormella pelkästään yhtä ryhmää, esimerkiksi tietokoneiden ääressä viihtyviä nuoria. — Monet aktiivisista tietokonepelaajista myös liikkuvat paljon. Nuoria kannustetaan valmistautumaan varusmiespalvelukseen kohentamalla kuntoa. Näin Kosken mukaan tapahtuukin. Ennen varusmiespalvelusta ja sen aikanakin nuoret terästäytyvät. — Se on tietysti meidän kannaltamme hyvä asia. Vapaaehtoisina armeijaan lähtevät naiset tietävät yleensä Kosken mukaan minkä tasoista kuntoa heiltä edellytetään. Kosken arvion mukaan he ovat keskimäärin parempikuntoisia. Naisten kuntotasosta ei tosin ole olemassa vertailukelpoisia tutkimustuloksista kuten miehistä on tehty. Varusmiespalveluksen aikana huonokuntoisten kunto yleensä kohenee. Kunto nousee Kosken mukaan yksistään koulutukseen osallistumalla. Lue lisää sunnuntaina Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

